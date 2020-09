Scatta l'allarme chimico: popolazione invitata a restare chiusa in casa

Fuoriuscita di sostanza gassosa da uno stabilimento farmaceutico in Trentino. Al momento non sarebbero stati segnalati rischi per la popolazione, invitata per prudenza a rimanere a casa

Stando a quanto riportato dal sito Tgcom24 sembrerebbe al momento rientrato l'allarme a Rovereto in Trentino, scattato in seguito a una perdita chimica dallo stabilimento farmaceutico Sandoz. Nell'aria si è dispersa una sostanza gassosa, il potassio clavulanato.

Sul posto sono subito intervenute le squadre speciali dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e dell'Appa, l'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Al momento non sono stati segnalati rischi per la popolazione, invitata in precedenza e per prudenza, a rimanere a casa.

I vigili del fuoco sono usciti con i mezzi e gli altoparlanti per leggere messaggi alla popolazione di Marco e Lizzana, sobborghi a sud di Rovereto, perché la nube gassosa si era spostata in quella direzione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!