Scuola nel caos: graduatorie per supplenti zeppe di errori. Miur sotto accusa

Assegnati 15 anni di sostegno a docenti che non hanno mai lavorato con i disabili, insegnamenti di francese a chi non conosce la lingua, punteggi negativi, altri stratosferici. Le Gps online che devono garantire i supplenti dal 14 settembre vengono convalidate con strafalcioni madornali. Il ministero: "Accertati 40.000 errori, ma per noi restano valide". E l'anno partirà con 200.000 ruoli ancora da coprire

Si stanno profilando errori gravissimi nell'attribuzione dei punteggi al personale incluso nelle cosiddette Gps, le graduatorie provinciali dalle quali sarà individuato il personale docente che svolgerà incarichi di supplenza annuale nelle scuole. Sono diventate pubbliche, in queste ore, le prime graduatorie provinciali per le supplenze, 753.750 domande presentate entro lo scorso 6 agosto, e, come denuncia la Cisl scuola su segnalazione dei docenti iscritti al sindacato, le anomalie sono frequenti e clamorose.

Come evidenziato da Repubblica.it, ad alcuni docenti le cosiddette scuole polo - istituti scelti per controllare, in cinque giorni, le autocertificazioni inserite nel sistema dai precari - hanno riconosciuto 15 anni di servizio sul sostegno quando non avevano lavorato neppure un giorno con i disabili. Professori ora si scoprono su una cattedra di francese "senza aver mai studiato la disciplina". Una giovane di 22 anni si è ritrovata con 80 punti assegnati solo per i titoli: "Sono troppi, dovrebbe avere due lauree e tre dottorati per giustificarli", dice la segretaria Cisl Maddalena Gissi.

Le graduatorie sono state fin qui pubblicate a Biella e Cuneo (il cui provveditorato le ha congelate), a Firenze, Livorno, Lucca, Prato e Siena. In tutto il Molise e nelle Marche. A Foggia, Lecce e Taranto. Ci sono precari che si sono iscritti regolarmente, hanno avuto una risposta positiva dal sistema, ma ora non si ritrovano negli elenchi. Repubblica ha già raccontato le disavventure informatiche nelle iscrizioni Gps: blocchi dei server, impossibilità a procedere, cancellazioni metà dell'opera. Le segnalazioni che arrivano dai sindacati, ora, sono queste: "Candidati assenti nelle graduatorie, valutazioni dei titoli sbagliate, difformità di punteggi, voti sul servizio errati". Sono già partite le Pec agli uffici scolastici e le richieste di ricorsi ai tribunali amministrativi. Insieme, i cinque sindacati scuola di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, scoperti "gli evidenti errori", hanno scritto un telegramma alla ministra in cui chiedono di non provvedere alle chiamate in cattedra: "A seguito dell'avvenuta pubblicazione delle Gps e del riscontro di evidenti errori nei punteggi, per consentire alle scuole la possibilità di copertura di tutti i posti fin dal primo giorno di scuola, è fondamentale non adottare alcun provvedimento sulla base delle nuove graduatorie e considerare tuttora vigenti le attuali graduatorie di istituto fornendo Immediate indicazioni agli Uffici scolastici regionali al fine di garantire un regolare avvio dell’anno scolastico".



Il ministero dell'Istruzione è intenzionato, invece, a procedere rapidamente alla convalidazione delle graduatorie provinciali online e a passare alle chiamate delle supplenze. In un comunicato rilasciato nel primo pomeriggio il Miur ha rivelato di aver già escluso 40 mila domande "che presentavano anomalie", ma ha confermato che le nomine saranno fatte dalle Gps "entro il 14 settembre". Si legge: "Gli aspiranti candidati sono stati oltre 753.000, le domande 1.938.928, visto che gli insegnanti potevano iscriversi per più classi di concorso. Tutte le richieste sono state valutate. La digitalizzazione ha consentito, per esempio, di individuare più rapidamente la dichiarazione di titoli inesistenti da parte di alcuni aspiranti a garanzia di tutti. L’Amministrazione scolastica, centrale e territoriale, sta conducendo tutti i necessari controlli anche sulla base di segnalazioni di possibili errori da rettificare, peraltro in numero infinitesimale rispetto alla mole di domande valutate. Parlare di caos appare, dunque, infondato, pretestuoso e fuorviante. Come ad ogni aggiornamento, gli errori materiali dei singoli uffici sono prontamente rettificati. Anche quelli segnalati alla stampa sono tutti casi già individuati e in via di risoluzione da ieri notte. Chiedere che le Graduatorie Gps non siano utilizzate per ricorrere ai vecchi elenchi significherebbe rinviare la modernizzazione di un sistema che viveva di regole vecchie di venti anni".

Attacca la Cisl: "La scuola sarà pervasa di ricorsi alla magistratura e di contenziosi che comprometteranno non solo l'avvio dell'anno scolastico, ma tutte le attività didattiche. I precari sono ancora una volta sottoposti alle angherie schizofreniche di una burocrazia ministeriale che vuole apparire efficiente, lasciando per strada diritti e procedure regolari che richiedono tempi adeguati, vista la complessità degli atti e il volume dei richiedenti'.

L'anno scolastico, secondo le stime dei sindacati, inizierà con 200.000 ruoli mancanti, da occupare con supplenti. Il caos Gps si aggiunge - nella stagione del Covid - ai naturali pensionamenti non ancora sostituiti, ai concorsi in ritardo. Pino Turi, segretario della Uil scuola: "In Campania resterà vuota quasi la metà dei posti a diposizione: oltre 2.500 posti sui 4.600 autorizzati. In Lombardia quasi duemila posti sul sostegno alle scuole medie. E il quadro si ripete con numeri diversi in Puglia, Emilia Romagna e Veneto. La chiamata veloce, istituita da questo ministero per far scegliere ai precari volontariamente regioni diverse, non andrà a incidere sul precariato che resta drammaticamente irrisolto". Un esempio delle difficoltà di reclutamento? "In Emilia Romagna resteranno vuoti 563 posti di Italiano e 483 di Matematica nella scuola secondaria di primo grado e 619 sul sostegno al primo grado. In Campania sono ancora senza titolare 414 cattedre di Italiano e 309 di Matematica nella scuola secondaria di primo grado, 139 di Matematica e Fisica nella scuola superiore. In Lombardia ci saranno quasi duemila cattedre vuote per il sostegno nella scuola media. In Puglia 250 cattedre vuote di Matematica e 264 di sostegno alle scuole medie di primo grado".

