Berlusconi ricoverato per Covid. Ha un inizio di polmonite, è in ossigenoterapia

Mercoledì aveva rivelato di essere positivo al Coronavirus, come i figli e la fidanzata. La notte scorsa è entrato al San Raffaele

Un principio di polmonite bilaterale, segno tipico di Covid-19. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la ragione del ricovero del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che nella giornata di mercoledì ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus, come i figli Barbara e Luigi e la fidanzata Marta Fascina.

Ad accertare la polmonite, allo stato iniziale, la Tac alla quale Berlusconi è stato sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da ieri notte, per ulteriori accertamenti. A quanto risulta il cavaliere è sottoposto a ossigenoterapia, ma non è in terapia intensiva.

Immediati i messaggi di affetto e di pronta guarigione, arrivati da tutto il mondo politico, ma anche da quelli dello sport e dello spettacolo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!