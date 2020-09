Bimbo positivo al Covid: in quarantena i compagni di asilo

Altri cinque piccoli della stessa sezione di una scuola del Trentino sono stati messi in quarantena e verranno sottoposti al tampone. A preoccupare sono i focolai diffusi anche in altri istituti scolastici, a pochi giorni dalla partenza ufficiale delle lezioni

Un bambino è risultato positivo al coronavirus a Pergine Valsugana, in Trentino Alto Adige. La notizia è stata battuta dalle agenzie in mattinata e rilanciata da Tgcom24.

Il piccolo aveva frequentato senza alcun sintomo l'asilo nido del paese: altri cinque bambini, che sono inseriti nella stessa sezione, sono stati posti in quarantena e saranno sottoposti al tampone. Lo ha annunciato il sindaco, Roberto Oss Emer. Per le altre sezioni dell'asilo, ha spiegato il sindaco, "non sono evidenziati problemi sanitari".

Il bimbo è risultato positivo a seguito di un controllo in ospedale. "Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che sono inseriti nella stessa sezione dell'asilo nido, che aveva frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì", ha aggiunto il primo cittadino.

Intanto continuano a preoccupare focolai sparsi anche in altre scuole d’Italia, dove da alcuni giorni sono iniziati i corsi di recupero.

Tre giorni fa l’Istituto tecnico Malignani di Cervignano in Friuli è stato chiuso in via precauzionale dopo che su una studentessa del terzo anno è stata riscontrata la positività al Covid.

Come riferisce la Tgr Rai, in questi giorni, oltre alla sanificazione di rito, sono testati gli altri alunni della classe: la ragazza era arrivata a scuola con un amico e poi si era trattenuta per più tempo con una compagna, ma si è deciso di estendere il tampone a tutti i compagni e ai due docenti che hanno fatto lezione quella mattina. Dall'istituto si fa sapere che in questi tre giorni sono stati rispettati tutti i protocolli: sanificazione, mascherine, lavaggio delle mani sotto sorveglianza dei docenti e distanziamento tra i banchi, favorito dalla scarsa frequentazione dei corsi di recupero.

