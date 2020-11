Vaccino anti-Covid, dosi e distribuzione in Italia: tutte le anticipazioni sul piano del Governo

Nelle more della presentazione ufficiale del cronoprogramma, trapelano notizie: in campo l’esercito, possibilità di requisire frigoriferi alle industrie e fiale tracciate su un portale

In attesa della presentazione ufficiale del prossimo 3 dicembre in Parlamento, arrivano le prime anticipazioni sul grande piando di distribuzione del vaccino anti-Covid in Italia.

Attivata a Roma una imponente cabina di regia. Si parte nell’ultima decade di gennaio 2021. Previsto, stando a quanto trapelato e rilanciato dai maggiori organi di informazione nazionali, un hub ogni 30mila abitanti presso medici di base e strutture sanitarie facilmente raggiungibili. Ma nel caso tale organizzazione non fosse sufficiente, si ricorrerebbe a palestre, ospedali da campo, drive in, per quanto riguarda i luoghi dove effettuare le vaccinazioni. Per quanto concerne, invece, la ‘forza lavoro’, ad affiancare il personale sanitario delle Asl ci sarà l'esercito. Non si esclude, inoltre, la possibilità di requisire frigoriferi industriali e di procedere al tracciamento di ogni fiala tramite portale per poter seguire la distribuzione del vaccino (per sapere cioè dove e quando potersi vaccinare) e probabilmente prenotarlo.

“L'Italia – ha spiegato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - ha sottoscritto due grandi accordi con Pfizer e Astrazeneca per ricevere subito le dosi e questi due grandi accordi ci permettono di essere tra i primi che avranno il vaccino".

LA LOGISTICA. Più nel dettaglio, il piano - riferiscono La Repubblica e TgCom - si muove su due direzioni: quella dedicata al vaccino Pfizer, che necessita di temperature intorno a -75°C, e quella per il vaccino Astrazeneca, che resiste a temperature più alte. Nel primo caso sarà direttamente Pfizer, su richiesta del commissario Arcuri, a gestire la logistica, specialmente il trasporto, con le Regioni. E tanto è già stato avviato, con le regioni Liguria, Lazio e Campania che stanno già muovendo i primi passi.

