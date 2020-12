Covid, dopo il vaccino arriva il farmaco che dona immunità immediata

La terapia in fase di sperimentazione è basata sugli anticorpi e potrebbe rappresentare la vera svolta nella battaglia contro il Sars-Cov-2

REGNO UNITO. La battaglia contro la Covid-19 sembra ormai alle battute finali. E ancora una volta si sta concludendo con una vittoria della scienza. Dopo il vaccino, che ormai sta compiendo il suo viaggio per il mondo, il Guardian riporta che i ricercatori del Regno Unito starebbero testando un nuovo farmaco in grado di donare l’immunità immediata grazie a una particolare miscela di anticorpi. Almeno questo è l’obiettivo della ricerca. Una differenza notevole rispetto al vaccino, che invece garantisce l’immunità dopo circa un mese. La nuova terapia potrebbe già essere somministrata come trattamento d’emergenza a pazienti ospedalizzati o a categorie a rischio. Tutto si basa su uno studio volto a dimostrare che il cocktail di anticorpi possa proteggere dal coronavirus fin da subito, per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi.

Il farmaco è sviluppato da University College London Hospital e AstraZeneca, la società farmaceutica che, insieme all’Università di Oxford, ha anche creato uno dei vaccini che saranno utilizzati contro la Covid-19.Una volta approvato, verrebbe somministrato a chi è stato esposto al Sars-Cov-2 negli 8 giorni precedenti: la speranza è che possa essere disponibile a partire dalla primavera 2021.

Lo studio coinvolge l’Uclh, diversi altri ospedali britannici e una rete di 100 siti in tutto il mondo. La protezione immediata che il farmaco promette potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre l’impatto del virus fino a quando tutti non saranno stati vaccinati.

Secondo la virologa dell’Uclh, Catherine Houlihan, il vantaggio del farmaco attualmente in fase di test è il fatto che dia anticorpi immediati. Il vaccino può proteggere da contagi futuri, ma chi è appena stato esposto al virus rischia di non avere tempo prima di sviluppare la malattia: i vaccini attuali, infatti, “non conferiscono immunità prima di un mese“, ha sottolineato la Houlihan.

Al momento, il farmaco è stato somministrato a 10 soggetti partecipanti – personale, studenti e altre persone – che sono stati esposti al virus a casa, in un ambiente sanitario o in aule studentesche. I test andranno avanti nelle prossime settimane.

