Dottoressa positiva 6 giorni dopo vaccino. Locatelli: “Protezione ok dopo seconda dose”

Il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità: “Può succedere, in ogni caso non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”.

Era stata una delle prime persone sottoposte a vaccino in Sicilia: una dottoressa dell’Ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva al Covid e ieri è stata ricoverata. Ne ha dato notizia l’azienda sanitaria della provincia siciliana. Il caso della donna, che sarebbe stata vaccinata 6 giorni fa a Palermo, rientra nella casistica, infatti la protezione immunitaria completa dall’infezione da virus SarsCov-2 “è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino” come ha spiegato anche il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli. La donna ha dichiarato: "Se non l'avessi fatto il virus indisturbato mi avrebbe arrecato magari un danno irreversibile".



“Negli articoli scientifici - spiega ancora Locatelli - è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose, proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa solo con la seconda dose. E questa - ha concluso - è una delle ragioni per cui non abbandonare mai comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”.

Locatelli si è vaccinato 3 giorni fa e ha dichiarato: “Facciamolo tutti, è sicuro ed efficace. Protegge le persone fragili e indifese”.

