“La DaD nuoce gravemente alla salute”. Il Tar impone la riapertura delle scuole

Il pronunciamento del Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia segue quelli, analoghi, di Lombardia ed Emilia Romagna

La Didattica a distanza “nuoce gravemente alla salute“. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso di genitori di alunni di scuole superiori ed ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza n. 1/2021 del 04/01/2020, firmata dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, con cui la Regione Autonoma ha imposto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di svolgere l’attività didattica tramite il ricorso alla didattica digitale al 100 per cento, fino al 31/01/2020.

“Nonostante la limitata durata temporale dell’ordinanza – ha stabilito il Tar nel decreto – non se ne può tuttavia escludere la portata gravemente dannosa, anche per la salute psico-fisica dei giovani allievi interessati”.

Quindi il riferimento alle iniziative da attuare per consentire la riapertura delle scuole in presenza. “Il puntuale rispetto da parte delle istituzioni scolastiche, di tutta la normativa di sicurezza e l’attivazione del già previsto potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale – ancora il Tar – possono ritenersi sufficienti ad evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico, fermo restando comunque il potere della Regione di intervenire nuovamente, in presenza di significative modifiche di tale situazione”.

Si tratta del terzo pronunciamento dello stesso tipo, dopo quelli espressi dai Tar di Lombardia ed Emilia Romagna, che hanno bocciato ordinanze regionali analoghe.

