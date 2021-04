Altro che dea bendata, due vincite milionarie al Gratta e Vinci: sapeva dove prendere i biglietti

La fortuna bussa due volte alla porta della stessa persona ma non è un caso: aperta un’inchiesta. È accaduto nel veronese. Protagonista un muratore

PESCHIERA DEL GARDA. Una vicenda talmente inverosimile da aver destato da subito sospetti. Ed ecco che un muratore mantovano resta coinvolto in un’inchiesta per fuga di notizie e riciclaggio. Questi – riferisce Il Corriere del Veneto - si sarebbe presentato in una banca di Peschiera del Garda, per ben due volte in 20 giorni, ai fini della riscossione di ticket milionari.

In sostanza, la dea bendata con lui ci aveva visto benissimo assegnandogli due Gratta e Vinci fortunati: il primo, lo scorso 4 febbraio, da un milione di euro; il secondo, il successivo 24 febbraio, da due milioni.

Un evento – si legge - le cui probabilità di verificarsi, a detta degli esperti, sono statisticamente “vicine allo zero”. E ora l’intero bottino, che dedotte le imposte dell’Erario superava i due milioni e 400mila euro, è posto sotto sequestro con l’ipotesi di riciclaggio.

L’ipotesi al vaglio della Procura è che il denaro proverrebbe “dal delitto di accesso abusivo al sistema informatico della società concessionaria della lotteria e conseguente rivelazione di segreto”.

In sostanza, alcuni dipendenti di Lottomatica, concessionaria della lotteria di Stato, avrebbero spifferato a presunti complici una serie di informazioni top secret sulle tabaccherie dove sarebbero finiti in vendita i biglietti vincenti.

La vicenda, talmente eclatante nei suoi aspetti, è stata segnalata dall’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia al nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ha iniziato a scavare. Ed è emerso come, il 30 marzo scorso, il fortunato muratore aveva disposto un bonifico di 800mila euro - quasi l’intero ammontare della prima vincita - su un conto acceso presso il Banco Do Brasil e aveva simultaneamente chiesto l’emissione di un assegno circolare da 80mila euro a favore di un altro soggetto, (su cui sono in corso indagini) per “atto notarile di donazione”. Operazioni che hanno indotto la Procura a disporre il sequestro preventivo d’urgenza dell’intero saldo disponibile sul conto corrente intestato al muratore presso la filiale del Banco Bpm di Peschiera del Garda. Misura poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari.

Agli indagati, come detto, il pm contesta il reato di riciclaggio. Infine, il Corriere evidenzia un ulteriore dettaglio sospetto: il muratore, riscosse le prime due vincite, avrebbe pure “preannunciato in banca la necessità di procedere all’incasso di un terzo biglietto vincente”, stavolta addirittura da 5 milioni. Tanto per passare in osservato.

