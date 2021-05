Coronavirus, corsa all'immunità: i dati regione per regione

Il Molise procede a passo più lento nella immunizzazione degli over 80, a causa delle criticità riscontrate finora nelle inoculazioni a domicilio. In risalita la percentuale di over 70 vaccinati: il 75,7% ha ricevuto almeno la prima dose del siero

CAMPOBASSO. La statistica sull’andamento della campagna anti coronavirus, scomposta per regioni e per fasce di età mostra un’Italia dalla fisionomia non uniforme. E’ quanto emerge dal nuovo report pubblicato sul Corriere.it.

Se le classi anagrafiche più esposte al rischio di contagio sono ormai quasi ovunque largamente coperte dai farmaci, scendendo di età la mappa mostra ancora discrepanze. Riguardo agli over 80 è il Veneto a strappare la palma dell’eccellenza essendo riuscito a immunizzare oltre il 95% degli interessati.

Al capo opposto la Calabria che è riuscita a coprire dal rischio solo il 73,7% della sua popolazione. Tra i settantenni spicca il dato di Lombardia e Veneto, unici territori ad aver varcato la soglia dell’80%. Inizia ad incrementare anche la fascia degli under 60, con la Campania che guida la classifica con il 36% di immunizzati.

E in Molise, analizzando il grafico contenuto sul sito del Corsera, la situazione aggiornata è la seguente: hanno ricevuto la prima dose del vaccino l’87,6% degli over 80; il 75,7% delle persone comprese nella fascia 70-79 anni; il 47% nella categoria 60-69 anni e il 25,9% delle persone con età compresa tra i 50-59 anni.

Se si prende invece in esame l’uso che le Regioni fanno dei vaccini a seconda del marchio, Pfizer risulta di gran lunga il farmaco più largamente usato da Nord a Sud: tutti i territori hanno utilizzato le dosi messe a loro disposizione con una percentuale che oscilla tra il 94 e il 99%. Meno piatto il panorama riguardante Astrazeneca con alcune regioni che hanno nei frigoriferi una quota rilevante del vaccino anglo-svedese. Spiccano in particolare il basso numero di dosi consumate in Sicilia (57%), Basilicata (62), Calabria (65) e Provincia autonoma di Trento (57).

