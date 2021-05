Stop alla quarantena dai Paesi Ue. E appello dell’Oms: non vaccinate i bimbi ora, ma dosi ai più poveri

Intanto Bertolaso annuncia che il 2 giugno la Lombardia apre le vaccinazioni ai 16-29enni. Le ultime novità su Covid e campagna di immunizzazione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza: da domenica 16 maggio stop alla quarantena per chi entra in Italia dai Paesi Ue e dall'area Shengen. E niente isolamento anche per chi proviene da Gran Bretagna e Israele con tampone negativo. Al via, dunque, in Italia l’allentamento delle misure restrittive anti-Covid, in concomitanza con l’avanzamento della campagna vaccinale.

E proprio sul fronte vaccini, Guido Bertolaso annuncia: "Il 2 giugno, non causalmente il giorno della Festa della Repubblica, apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39."

Un provvedimento che riguarda la Lombardia e che, gradualmente, interesserà il resto delle regioni italiane.

Tuttavia, mentre si punta ad immunizzare tutta la popolazione, dall’Oms parte l’appello a non vaccinare da subito i bambini, per dare le dosi ai Paesi più poveri.

"Non vaccinate i bambini, date le dosi a Covax": ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. Covax è il programma di collaborazione globale per accelerare lo sviluppo, la produzione e la parità di accesso per tutti i Paesi ai vaccini contro il Covid-19.

Ghebreyesus ha anche fornito un aggiornamento sui dati della pandemia, in base ai quali 2021 farà segnare il record di vittime. "Il secondo anno di pandemia – ha affermato - è sulla buona strada per diventare molto più mortale del primo”.

