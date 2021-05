Bonus vacanze, ipotesi proroga dei voucher e sconti anche in agenzie di viaggio

Verso l’inserimento della misura nel decreto Sostegni-bis

Nel decreto Sostegni bis spazio anche al tema vacanze. Si torna così a parlare dell’ormai famigerato bonus. Ed ecco che – riferisce l’Ansa – il governo starebbe lavorando all’ipotesi di estendere la proroga per l'utilizzo del voucher alle nuove richieste e non già solo a quelle pervenute entro il 2020.

Inoltre, la misura, finanziata lo scorso anno con 2,6 miliardi e in larga parte inutilizzata, potrebbe prevedere anche altre forme d’accesso. L’idea è quella di allargarla rendendo possibile chiedere sconti direttamente nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

Questo mentre, con l’avanzamento della campagna vaccinale e l’arrivo della bella stagione, gli italiani hanno iniziato a prenotare le proprie vacanze: già in 9 milioni - emerge da un sondaggio effettuato, tra il 5 e il 7 maggio, da Swg e Confturismo Confcommercio dopo il decreto riaperture – hanno deciso di partire, scegliendo quando e dove andare. Nell’80 per cento dei casi si è optato per privilegiare l’Italia, in particolare Puglia, Sardegna e Toscana.

