Discoteche, il 5 giugno prima festa test a Gallipoli. Intanto i gestori: pronti a vaccinare i giovani nei locali

Gestori delle discoteche desiderosi di riprendere le attività, specie in vista della stagione estiva. Ed ecco che, tramite l’associazione intrattenimento Silb-Fipe, scendono in campo: "Al governo e al Commissario Figliuolo – affermano - offriamo la nostra disponibilità ad organizzare 'open day' per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna di vaccini possano essere raggiunti sempre più giovani - Serviranno gazebo e spazi esterni, - prosegue il presidente Maurizio Pasca - ma se il governo lo ritenesse opportuno ne potremmo discutere. Noi siamo disponibili".

Intanto – riferisce TgCom - il 5 giugno è in programma un test a Gallipoli per verificare se ci siano le condizioni per riaprire le discoteche. L'esperimento – si legge - si svolgerà nel locale Praia e sarà all'aperto. Entreranno 2mila persone provviste di green pass, che all'uscita dovranno sottoporsi al tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia": precisa ancora Pasca.

Sul fronte vaccini, invece, è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a parlare, nel corso di un’intervista a Domenica In: "La certezza durata vaccino ad oggi è di 8 mesi, siamo sicuri di questo – dichiara - Ma non vedo perché non dovrebbe arrivare a un anno. I 6 mesi, a mio avviso, dovrebbero essere spostati in avanti di altri sei mesi altrimenti rischiamo di rivaccinare medici, rinnovando certificazione a coloro che hanno già fatto il vaccino. È chiaro che ci sarà uno spostamento in avanti, con l'evidenza scientifica, di immunità acquisita".

