Stop alla plastica monouso dal 3 luglio

In vigore la direttiva Ue in favore dell’ambiente, ma è polemica tra Roma e Bruxelles

BRUXELLES. L’Europa si muove inarrestabile nei confronti dell’ormai inesorabile transizione ecologica. Saranno infatti banditi, dal 3 luglio, molti degli oggetti di uso comune cui siamo abituati, contenenti plastiche monouso o neoplastiche.

La direzione è chiara, salvare i mari e l’ambiente, attraverso una nuova politica green. Dunque, con l’entrata in vigore della direttiva comunitaria Sup (Single use plastic), stop a bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, palette, bastoncini per palloncini, tazze, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile.

Si parla di plastica oxo-degradabile in riferimento a plastiche tradizionali a cui vengono aggiunti additivi per facilitarne la frammentazione per effetto di raggi ultravioletti o del calore. Pertanto, la direttiva europea si pone come obiettivo la drastica riduzione dell’utilizzo di materiali inquinanti nel quotidiano.

La decisione, si legge sul 'Fatto Quotidiano', non vede favorevoli tutte le voci della politica: l’Italia è un paese diviso, cantava Rino Gaetano, sebbene con un’accezione ben diversa. Il motivo della divisione è semplice: nonostante la direttiva sia del 2019, solo ora – a un mese dall’entrata in vigore – si capisce la portata di un provvedimento che – come sottolinea la Commissione europea in una nota – intende “promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli di business, prodotti e materiali innovativi e sostenibili“. Ma che mettono al bando una produzione ancora largamente in uso, in Italia.

Di qui la distanza, rispetto alla svolta Ue, del ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani. Secondo il suo parere, la direttiva è inconciliabile con il percorso intrapreso dall’Italia. Queste le parole del ministro, riportate da Tg Com 24: “L'Europa ha dato una definizione di plastica stranissima, e cioè che va bene solo quella riciclabile. Tutte le altre, anche se sono biodegradabili o sono additivate di qualcosa, no. E a noi questo non può andare bene".

"Allo stesso tempo - continua Cingolani - la Ue sta finanziando grandi progetti europei per sviluppare plastiche biodegradabili. Anche a livello continentale ci sono segnali contrastanti, che vanno chiariti. La nostra comunità scientifica ha una leadership a livello mondiale sullo sviluppo di materiali biodegradabili, ma in questo momento non sono utilizzabili dall'industria, perché c'è una direttiva europea nuova e – ribadisce - assurda".

A riguardo è intervenuto anche il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per il quale sarebbe necessaria una riflessione più approfondita sulla transizione ecologica. La consapevolezza ambientale, progetto condivisibile e obiettivo da perseguire non può ignorare le conseguenze di un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane lasciando sul terreno morti e feriti in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione".

