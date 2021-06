Stupro di gruppo su una 20enne: tra gli arrestati c'è anche un calciatore di Serie A

I fatti sono avvenuti la settimana scorsa durante una festa privata a Siena. Individuati i responsabili: tre sono maggiorenni, uno minorenne, indagato e a piede libero. Tra loro anche un noto calciatore che la scorsa stagione ha militato nel massimo campionato

Tre giovani, tutti maggiorenni, sono stati arrestati dalla squadra mobile della Questura di Siena per stupro. I tre, come riporta il sito della Gazzetta.it, si trovano ai domiciliari dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo presentata da una ragazza di 20 anni.

Le misure cautelari sono state emesse dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura. Le indagini hanno portato ad individuare quattro presunti responsabili, di cui un minorenne: il 17enne è indagato a piede libero.

Tra gli arrestati, secondo quanto sarebbe emerso, c’è un calciatore che nella scorsa stagione ha giocato in Serie A, che dovrebbe essere sentito lunedì.

Le misure cautelari, eseguite dagli agenti della squadra mobile senese tra la città toscana e la Sicilia, sono scattate dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura. Sono state perquisite le abitazioni dei quattro indagati.

La scorsa settimana la ventenne aveva presentato la denuncia, raccontando che la violenza sessuale era avvenuta durante una festa privata in un'abitazione a Siena. Per lei è stato attivato il protocollo "Codice Rosso" per la protezione della vittima.