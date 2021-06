Covid: ultimo giorno con le mascherine all’aperto, ma no alle vacanze senza due dosi di vaccino

La variante Delta fa paura. In meno di un mese la diffusione si è quadruplicata

ROMA. Ultimo giorno con le mascherine all’aperto nell’Italia che da domani 28 giugno sarà tutta in zona bianca.

"Per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per centomila abitanti in sette giorni a livello nazionale - sottolinea a Tgcom 24 - Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts - Il monitoraggio ci consente di capire come evolve la situazione e semmai intervenire, anche reintroducendo misure".

L'ultimo report del governo conferma quello che rimane il problema principale della campagna vaccinale, che non è certo la scarsità di dosi paventata dalle regioni visto che nei frigoriferi ce ne sono quasi 5,5 milioni e il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha ribadito che a luglio arriveranno 14,5 milioni di 'shot' rispetto ai 15,3 consegnati a giugno, con un calo di solo il 5%. Una situazione che spinge le regioni stesse ad anticipare i richiami per gli over 60 che hanno avuto già la prima dose, per tentare di frenare la variante Delta la cui diffusione, in meno di un mese, è quadruplicata passando dal 4,2% del totale delle infezioni al 16,8%.

Intanto dagli esperti arriva l'invito a non rinviare la seconda dose di vaccino a dopo le vacanze. "È importante che si parta per le vacanze con la seconda dose di vaccino effettuata. Noi dobbiamo convincere a non rinviare il vaccino per andare in ferie – ha dichiarato all’Ansa Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma - Allo stesso tempo dobbiamo andare incontro alle persone per agevolarle nelle vaccinazioni - aggiunge Vaia -. Nel Lazio lo faremo con centri nelle località turistiche, ma prima dobbiamo rendere consapevoli le persone dell'importanza di completare il ciclo vaccinale". Per Vaia, "non è il tempo della preoccupazione, ma è il tempo ancora di più di agire, dobbiamo vaccinare sempre più vaste aree di popolazione e metterci in sicurezza. Poi isolare, sequenziare le varianti, studiarle e adeguare i nostri strumenti: vaccini e anticorpi monoclonali”.

