Presto in Europa il nuovo vaccino Usa antivarianti: è il Novavax

Appena sarà approvato dall’Ema, gli Stati Ue potranno acquistarne 100 milioni di dosi, con opzione di altri 100 milioni nel 2021. Risposta di efficacia del 93 per cento contro le varianti che destano maggiore preoccupazione.

Si chiama Novavax, di produzione americata: è il vaccino che sarà utilizzato per il quarto trimestre del 2021 e per tutto il 2022. In base a questo contratto, gli Stati membri dell’Unione Europea potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi del vaccino Novavax, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi aggiuntive nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che questo verrà approvato dall’Ema.

La Commissione europea ha dunque siglato un accordo con la casa farmaceutica americana. Manca ancora la richiesta di autorizzazione all'Ema.



Soddisfatta la Pesidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nei giorni scorsi ha dichiarato che “questo nuovo contratto con un'azienda che sta già testando con successo il suo vaccino contro queste varianti è un'ulteriore salvaguardia per il protezione della nostra popolazione. Rafforza ulteriormente il nostro ampio portfolio di vaccini, a beneficio degli europei e dei nostri partner in tutto il mondo”.



Per il commissario per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides: "Le vaccinazioni nell'Ue stanno avanzando e siamo più vicini al nostro obiettivo del 70 per cento di cittadini completamente vaccinati entro la fine dell'estate. Il nostro nuovo accordo con Novavax amplia il nostro bagaglio di vaccini includendone un altro a base di proteine, una piattaforma promettente dagli studi clinici. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che i nostri vaccini continuino a raggiungere i cittadini in Europa e nel mondo, per porre fine alla pandemia il più rapidamente possibile".



Il Novavax è stato somministrato negli Usa e in Messico a circa 30mila persone, tutti volontari e adulti. La sua efficacia si attesta al 90,4% nella prevenzione della malattia sintomatica da Covid-19. Ha inoltre mostrato una protezione del 100% contro la malattia grave. Nelle persone ad alto rischio di sviluppare complicanze da Covid-19 (persone di età pari o superiore a 65 anni o di età inferiore ma con comorbilitа o con probabile esposizione regolare a Covid-19), il vaccino ha mostrato un'efficacia del 91,0% nella prevenzione della malattia sintomatica. In particolare, come sottolineato dall’azienda, questo vaccino risulta efficace al 93% contro le cosiddette varianti che destano preoccupazione (Voc) e contro le varianti di interesse (Voi) prevalentemente circolanti, al 100% contro le varianti non considerate Voc/Voi. I dati sulla sicurezza indicano inoltre come il vaccino sia stato generalmente ben tollerato. Il primo studio condotto in 33 centri nel Regno Unito, aveva già dimostrato come con due dosi di Novavax si sia raggiunta una protezione dell'89,7% contro l'infezione da Sars-CoV-2 e un'elevata efficacia contro la variante inglese. Un’altra buona conquista per la scienza.

