Covid, lo studio dei pediatri: ecco come variano i sintomi nei bambini

Quello più comune sotto i 3 anni è il raffreddore, mentre sopra i tre anni a preoccupare è il mal di testa. Gli esiti di una ricerca presentata al 33esimo Congresso nazionale dell’Associazione culturale pediatri

ROMA. I sintomi del Covid variano in base all’età del bambino. Lo rivela uno studio osservazionale pubblicato sulla rivista scientifica Quaderni Acp, presentato nel corso del 33esimo Congresso nazionale dell’Associazione culturale pediatri (Acp), e i cui contenuti sono stati rilanciati da SkyTg24.

Dalla ricerca emerge in primis come sotto i tre anni di vita il sintomo più comune di SarsCoV2 sia il raffreddore, mentre sarebbero trascurabili in tal senso la febbre alta e la tosse. Sopra i 3 anni, invece, il principale campanello d’allarme è riconosciuto nel mal di testa.

Le malattie croniche – si legge - non sembrano influenzare la possibilità di avere una diagnosi positiva, inoltre l’andamento dei contagi nei bambini varia in maniera rilevante nelle diverse regioni (Emilia-Romagna e Veneto sono le più colpite) in relazione al differente modo di gestire la malattia. In ogni caso, è più frequente che i familiari contagino i bambini e non viceversa.

Alla ricerca – procede SkyTg24 - hanno partecipato 34 pediatri di famiglia distribuiti in maniera omogena sul territorio nazionale. L’incidenza complessiva dei casi nella popolazione seguita è stata di 3,8 casi ogni mille bambini in un mese.

Dallo studio si evince altresì come, in generale, il decorso della malattia nell’età pediatrica sia significativamente meno grave rispetto alle età più avanzate, con un basso numero di ricoveri e una mortalità bassissima. Tuttavia, ancora non esaustive sono le informazioni sulla contagiosità del virus Sars-Cov2 in questa fascia d’età e sul ruolo che giocano i bambini e gli adolescenti nella trasmissione dello stesso.

