Manovra di Bilancio, le novità in vista: tutti i bonus prorogati

Dopo l’approvazione del Documento programmatico da parte del Consiglio dei ministri, si avvicina la nuova Legge 2022

Il Consiglio dei ministri si appresta a varare la nuova manovra di Bilancio. Tra gli oltre 23 miliardi che il governo stanzierà per diverse misure, tra cui Reddito di cittadinanza e Quota 102, alcuni saranno destinati alla proroga di una serie di bonus già attivi. SkyTg24 ha stilato una ‘carrellata’. Ecco quali sono:

BONUS MOBILI – Non scadrà la detrazione Irpef del 50% sul prezzo di acquisto di mobili - letti, sedie, divani, lampadari, materassi - e di elettrodomestici di classe A+ o superiore, destinati a immobili in ristrutturazione. Il limite massimo di spesa è di 10mila euro

BONUS VERDE – Si potrà continuare a usufruire anche della detrazione su spese fino a 5mila euro per i lavori di ammodernamento di spazi verdi e giardini

BONUS RISTRUTTURAZIONI – Confermata la detrazione del 50% sulle spese per l’eliminazione di barriere architettoniche e il rifacimento di bagni e impianti, da dividere in dieci quote annuali di uguale importo

ECOBONUS – Il governo ha deciso di prorogare anche l’agevolazione dell’ecobonus, che comporta uno sconto del 65% (in alcuni casi del 75%) per i lavori di riqualificazione energetica, valida sia per gli interventi che per le prestazioni professionali

SISMABONUS – Il sismabonus serve per i lavori relativi a interventi antisismici. Il valore cambia a seconda delle zone sismiche e a seconda degli immobili su cui agire: per le singole unità immobiliari lo sconto va dal 50 al 70%, per i condomini dal 75 all’85%, a seconda dei lavori

BONUS PRIMA CASA UNDER 36 – Non si esaurirà a fine anno nemmeno il bonus per chi vuole acquistare una prima casa e ha meno di 36 anni con Isee fino a 40mila euro. Si tratta della concessione di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva e della cancellazione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro

SUPERBONUS 110% – Da sciogliere il nodo Superbonus 110%, che ricomprende interventi di vari tipo, da quelli antisismici all’efficientamento energetico. Se da un lato il ministro dell’Economia Daniele Franco (in foto), ha già annunciato che la misura sarà confermata, fino al 2023, non è chiaro quale sarà la sua estensione

BONUS FACCIATE – Non sarà rinnovato invece il bonus facciate, detrazione Irpef del 90% per le spese di rifacimento delle facciate di casa, incluse puliture e tinteggiature

BONUS TV-DECODER – La manovra comprenderà il rifinanziamento anche dei due bonus pensati per facilitare le famiglie nell’acquisto di nuovi dispositivi televisivi per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Tra questi il bonus Tv-decoder che, con valore fino a 30 euro, può essere richiesto da nuclei familiari con Isee non superiore a 20mila euro

BONUS ROTTAMAZIONE TV- Stessa sorte per il bonus rottamazione tv, che consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di un nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro e senza limiti di Isee, per chi decide di rottamare il proprio vecchio dispositivo

BONUS IDRICO - Per quanto riguarda altri bonus, in scadenza il 31 dicembre 2021, non è ancora chiaro se rientreranno tra quelli prorogati oppure no. Tra questi, ad esempio, il bonus idrico, operativo solo dal mese di ottobre, che consiste in un incentivo fino a mille euro per i lavori di fornitura e posa in opera di vasi sanitari con scarico uguale o inferiore a sei litri.

