Escalation di contagi, Costa: entro l’anno terza dose pure ai 50enni

Per il Sottosegretario alla Salute si tratterebbe di una misura “ragionevole” alla luce dei dati emersi dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del Ministero





ROMA. In aumento i contagi Covid e l’indice di trasmissibilità nell’ultima settimana su tutto il territorio nazionale. A sancirlo l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute attraverso l’ultimo monitoraggio settimanale, da cui emerge come l’Rt sia salito da 0,86 a 0,96, attestandosi appena sotto la soglia epidemica. Ed ecco che ben 18 Regioni raggiungono il livello di rischio moderato, mentre le restanti tre (Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta) registrano un livello di rischio basso.

Una situazione da tener sotto controllo che ha spinto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ad ipotizzare una estensione delle fasce cui somministrare entro l’anno la terza dose di vaccino.

"Ad oggi – ha dichiarato a TgCom24 - abbiamo previsto la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 60 ed è ragionevole pensare che già entro l'anno ci sia un'estensione della platea ed io penso ai 50enni". Tuttavia, ha precisato che si tratta di “una scelta che la politica fa sulla base di quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Siamo in una fase in continua evoluzione, di studio".

