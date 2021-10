C’era una volta il Medioevo. Minigonne e scollature vietate: polemiche sul sindaco leghista

Dopo che il primo cittadino di Terni ha firmato un’ordinanza nella quale vieta l’abbigliamento succinto, in quanto inciterebbe alla prostituzione

NAZIONALE/ C’era una volta il Medioevo. Infiamma la polemica sulla decisione presa dal sindaco di Terni, il leghista Leonardo Latini, al centro della polemica per aver vietato l’uso di minigonne e scollature considerati capi di “abbigliamento indecoroso o indecente, in relazione al luogo ovvero di mostrare nudità, ed espressione di atteggiamento che mira ad offrire prestazioni sessuali a pagamento“.

Ergo, indossi una minigonna, o se hai un vestito troppo scollato, matematicamente eserciti il “mestiere”. Una decisione, quella contenuta nell’ordinanza firmata ieri e in vigore fino a gennaio 2022, che ha infiammato la polemica. Quella politica e quella social, visto che gli hastag #terni e #minigonna sono oggi tra i più gettonati. E la contestazione all’indirizzo di Latini insorge.

“No, non siamo in Afghanistan sotto il regime talebano, ma in Umbria", la dura presa di posizione della senatrice del M5s Emma Pavanelli. Per la pentastellata “le soluzioni della Lega sono grottesche e offensive per la tutela del territorio ternano. Una decisione ridicola e grave che ci fa capire a che livello è arrivato il partito di Salvini, un livello medioevale, omocentrico e privo di idee".

E anche in Molise è partito via social l’invito alle donne a convergere a Terni. Ovviamente in minigonna.

