Covid, 4 adolescenti su 10 chiedono aiuto alla legge per vaccinarsi

La decisione di rivolgersi ad avvocati e poi alla magistratura a causa dei genitori no vax. L’esito di una indagine Ipsos

ROMA. Almeno 4 adolescenti su 10 desiderano vaccinarsi contro il volere dei propri familiari no vax. A svelarlo una indagine Ipsos realizzata per conto di Save the Children.

I dati raccolti – riferisce TgCom24 - indicano inoltre che il 73% di ragazzi e ragazze fra i 14 e i 18 anni ha fiducia nella scienza per combattere la pandemia. Solo uno su dieci afferma che non vuole immunizzarsi, quasi due su tre si dicono favorevoli all'obbligo vaccinale.

I risultati confermano, altresì, che tanti ragazzi, dinanzi ai genitori no vax, hanno chiesto aiuto alla legge, rivolgendosi ad avvocati per far valere i propri diritti dinanzi a un giudice.

