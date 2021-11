Dieta dei gruppi sanguigni, 4 bidelli scioperano: la scuola resta chiusa

Inevitabili i disagi alle famiglie. Il sindaco: “Motivazioni da avanspettacolo”

MODENA. Scuola chiusa per un giorno a causa dello sciopero di 4 bidelli che vogliono l’introduzione della dieta dei gruppi sanguigni. È accaduto in una primaria di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La notizia è stata riportata da Tgcom 24.

"Rischiavo di trovarmi 160 bambini dai 6 ai 10 anni alle 7:30 del mattino fuori dalla scuola, senza alcuna assistenza dei collaboratori assegnati e senza poterli rimpiazzare” ha spiegato la dirigente Vilma Baraccani. Le astensioni dal lavoro alla ‘Grazia Deledda’ di Gaggio sono state annunciate nei giorni scorsi poiché i quattro collaboratori scolastici hanno deciso di aderire alla mobilitazione indetta per la giornata di venerdì dal sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia.



Singolare, a detta di molti genitori e anche del sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, la motivazione. Il Saese chiede infatti "disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

Inevitabili i disagi delle famiglie che, soprattutto via social, hanno puntato il dito contro un'iniziativa forse più legata al sapore di un weekend lungo che a quello di una dieta per il momento priva del timbro della scienza ufficiale e al contrario criticata da più parti proprio per la mancanza di una certificazione. Vicenda più che indigesta al primo cittadino che, una volta raggiunto dalla notizia, l'ha commentata senza troppi giri di parole: "Provo sincero e profondo sconcerto. Al netto del sacrosanto diritto di scioperare, ritengo che farlo con queste motivazioni significhi svilire il valore di un atto fondamentale quale è lo sciopero a tutela dei lavoratori".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!