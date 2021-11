Amara sorpresa sotto l'albero, il governo cancella il bonus Renzi: meno 100 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti

Una mannaia per i lavoratori e percettori di Naspi che dal 1 gennaio vedranno alleggerite le buste paga e le indennità a causa della cancellazione del trattamento integrativo di 100 euro mensili (ex bonus Renzi)

Rivisitazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito. Questo prevede l’accordo politico trovato ieri tra le forze di maggioranza che si sono incontrate al Ministero dell’Economia e Finanze. Lo riferisce il quotidiano di informazione giornalistica TuttoLavoro24, che si sofferma anche su un altro che positiva per i lavoratori dipendenti: la cancellazione (per tutti) del trattamento integrativo di 100 euro mensili (Ex Bonus Renzi maggiorato di 20 euro), noto anche come Bonus Irpef, che viene mensilmente percepito – ad esempio – da lavoratori e percettori di NASpI (indennità di disoccupazione).

Un’amara sorpresa sotto l’albero di Natale per i lavoratori, già alle prese con il rincaro dei prezzi delle bollette e dei beni di prima necessità.

Nel complesso l’azione politica sul cuneo fiscale prevede una nuova modulazione delle fasce di reddito e le percentuali di prelievo che dal 1° gennaio 2022 determineranno questa situazione: per redditi fino a 15mila l’aliquota resta al 23%; per redditi 15-28mila l’aliquota scende dal 27% al 25%; per redditi 28-50mila l’aliquota scende dal 38% al 35%; per redditi oltre i 50mila si passa direttamente al 43%.

Secondo quanto riportato da autorevoli fonti di stampa, ma anche da portali specializzati in materia di fisco, la novità del cuneo fiscale andrebbe a favorire determinate fasce di reddito e a sfavorirne altre.

In particolare Ipsoa Quotidiano fa sapere che “con le nuove aliquote, senza tener conto dell’impatto che potrà avere la revisione anche della no tax area e delle detrazioni, la situazione che si prospetta dovrebbe essere la seguente: – fino al primo scaglio di reddito (15.000 euro): tassazione invariata; – da 15.000 a 50.000 euro: risparmio d’imposta crescente fino al picco massimo (920 euro in meno) per redditi pari a 50.000 euro; – da 50.000 a 75.000 euro: risparmio di imposta decrescente fino a 270 euro per redditi pari a 75.000 euro; – da 75.000 euro in poi: risparmio “fisso” d’imposta pari a 270 euro”.

“Tassazione invariata”, questo è l’effetto che determina la nuova riforma per coloro che hanno redditi fino a 15mila euro. Fascia nella quale si collocano gran parte dei lavoratori con contratto di lavoro part-time, in apprendistato, o che svolgono mansioni che richiedono una bassa qualifica, così come tutti i lavoratori precari e i percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI.

In altri termini questa operazione politica sul fisco per queste categorie non determinerà alcun aumento né diminuzione di prelievo tributario (“invariata”, appunto). Però attraverso la cancellazione del Bonus 100 euro si vedranno ridurre incredibilmente il loro reddito disponibile annuo di ben 1.200 euro.

L’accordo raggiunto ieri tra tutte le forze politiche che appoggiano il Governo Draghi dovrà poi essere portato a Palazzo Chigi. Sarà a quel punto il Consiglio dei Ministri a valutare se applicarlo oppure no, nella Manovra di Bilancio che sarà definitivamente approvata entro la fine del 2021.