Covid, variante Omicron “rapida nella diffusione”. Pfizer e BioNtech pronte ad adattare vaccino

Il commento di Locatelli sul nuovo ceppo di Coronavirus e le rassicurazioni delle aziende farmaceutiche che si dicono disposte a fare la loro parte, in caso di necessità. Intanto, al via i test sui 113 passeggeri del volo su cui ha viaggiato l’uomo risultato positivo alla B.1.1.529

ROMA. Italia e mondo intero in stato di allerta per la nuova variante del Covid-19 denominata Omicron. Dopo la conferma del primo caso in Italia, riscontrato in un dipendente dell’Eni (un professionista originario della Campania) atterrato a Fiumicino e proveniente dal Sudafrica lo scorso 11 novembre, sono scattati test e tracciamenti per i 113 passeggeri che si trovavano a bordo del medesimo volo. In isolamento precauzionale a Caserta sono finite le classi dei due figli dell'uomo.

Il Governo, con i suoi esperti, è al lavoro per conoscere di più relativamente a tale nuovo ceppo che preoccupa perché ha già 32 mutazioni dell’ormai famigerata proteina spike. Ma il ministro Speranza – riferisce TgCom – per ora spiega che "non sono previste nuove misure".

A commentare le notizie relative alla nuova variante al Corriere della Sera è il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, secondo cui la Omicron è sicuramente "rapida nella diffusione", ma ancora "non sappiamo se sia capace di provocare una malattia grave". L’esperto spiega che "il vaccino, ora più che mai, resta fondamentale, unito all'uso della mascherina". E che “solo ulteriori valutazioni” consentiranno di capire se la nuova variante possa sfuggire ai vaccini. "La presenza di mutazioni nelle regioni della proteina spike riconosciuta dagli anticorpi o dalle cellule T linfocitarie – ancora Locatelli - potrebbe ridurre parzialmente l'efficacia dei vaccini. Tuttavia, solo ulteriori valutazioni ci daranno una risposta fondata sull'evidenza".

Più rassicuranti – si legge ancora - Pfizer e la sua partner tedesca BioNTech. Le due aziende dettano tempi precisi: “Due settimane per capire quanto è pericolosa, 100 giorni per adattare il vaccino se sarà necessario”.

Infine, Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica, comunica che al momento “la variante dà sintomi lievi".

