Champions League, il bilancio delle italiane dopo la fase a gironi

Juventus e Inter agli ottav, il cuore non basta all’Atalanta che scende in Europa League. Flop Milan: fuori dalle coppe. Ok Napoli, Lazio e Roma

di Matteo Mongiello

Un resoconto dal sapore agrodolce per le sette sorelle del calcio italiano, accomunate però tutte dalla straordinaria facilità nel complicarsi la vita in gironi inizialmente fattibili – ad eccezione del Milan dato per sfavorito sin dalle urne di Nyon - e diventati pian piano nel cammino sempre più una montagna ripida da scalare.

Chi ha concluso la pratica girone con due giornate d’anticipo chiudendo in vetta è la Juventus di Max Allegri - in affanno in campionato ma straordinariamente prolifica e cinica in Europa - capace di battere agevolmente (anche con goleade a cui non ha mai realmente abituato i suoi tifosi) Malmo e Zenit e di trionfare tra le mura amiche anche contro i campioni d’Europa del Chelsea, nonostante una formazione ridimensionata a causa dell’assenza di Paulo Dybala, l’uomo in più di questa Juve. Ma fino a febbraio c’è ancora tanto lavoro da fare per il tecnico livornese, visto che l’unico zero nella casella punti è arrivato nel ritorno a Stamford Bridge dove il Chelsea con un secco 4-0 - e il passivo poteva essere anche più pesante - ha surclassato la compagine bianconera in quello che potrebbe essere solo un assaggio delle sfide che attenderanno la Juve dagli ottavi in poi.

A passare il turno e a guadagnarsi il nome in una delle sedici palline che saranno nell’urna è l’Inter di Simone Inzaghi - per la seconda volta consecutiva dopo lo scorso anno con la Lazio - agli ottavi di finale; discorso differente per i nerazzurri di Milano che dopo due giornate e un punto erano già a rischio eliminazione e inondati di critiche, ma che con tre vittorie consecutive con Shaktar e la doppia sfida con il Tiraspol sono riusciti a strappare il pass come secondi (troppo superiori i Galacticos del Real) per riassaporare quegli ottavi che mancavano da dieci lunghi anni.

Le note dolenti arrivano dal Milan e dall’Atalanta , entrambe eliminate in due gironi non semplici (Liverpool e Atletico Madrid per i rossoneri, Manchester United e i campioni uscenti dell’Europa League del Villareal per la Dea) ma più volte “derubate” dai torti di arbitri di troppo basso livello per fischiare nei campi più importanti del mondo – negli occhi dei tifosi del Milan ci sono ancora le follie di Cakir nel match di andata contro l’Atletico mentre in quelli bergamaschi l’assurdo rigore non fischiato con lo Young Boys o nel match decisivo e perso contro il Villareal, dove manca un altro tiro dagli undici metri che avrebbe potuto rendere diverso l’epilogo della sfida del Gewiss Stadium.

Ai sedicesimi di finale di Europa League oltre all’Atalanta -che non sarà testa di serie - ci saranno anche Napoli e Lazio, che hanno chiuso il proprio girone entrambe da seconde soffrendo più del dovuto (più i partenopei che i biancocelesti) e che adesso giocheranno due partite in più per raggiungere gli ottavi contro le terze di Champions, tra cui un Barcellona che si ritrova in Europa League per la prima volta dal 2004 quando la competizione si chiamava ancora Coppa Uefa e il Borussia Dortmund dell’attaccante più forte in prospettiva nel panorama mondiale (Erling Braut Haaland).

A chiudere il quadro delle Italiane in campo internazionale c’è la Roma di Mourinho che ha concluso prima il girone di Conference League - con un Abraham capocannoniere della competizione con 6 reti in altrettante partite - e che ormai sembra quasi aver abbandonato il sogno Champions League via campionato per potersi concentrare in questo nuovo format. E visto il blasone e la qualità dell’allenatore e della rosa è impensabile non considerarla come la principale favorita insieme al Totthenam di Conte per la vittoria finale

I sorteggi di lunedì prossimo a Nyon tracceranno il destino delle Italiane in Europa, quell’Europa da riconquistare ma che ad oggi - per questioni tecniche ma soprattutto economiche - sembra essere soltanto un lontano e infattibile miraggio.