Covid sfuggito da laboratorio: ipotesi sempre più probabile

Audizione importante della scienziata di Harvard, Alina Chan, davanti alla commissione Scienza e Tecnologia del Parlamento britannico: “Ragionevole pensare che sia stato creato artificialmente. Per chi è a conoscenza dell'origine della pandemia ora non è sicuro farsi avanti. Ma ci sono tantissime informazioni archiviate e prima o poi usciranno".

La dottoressa Alina Chan è specialista in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di Harvard. La scienziata è stata ascoltata dalla commissione Scienza e Tecnologia del Parlamento britannico rispetto alla possibile natura del Covid.

“E’ ragionevole pensare che sia stato creato artificialmente” ha detto, come riportato dall’Adnkronos - "Per chi è a conoscenza dell'origine della pandemia - ha proseguito - ora non è sicuro farsi avanti. Ma ci sono tantissime informazioni archiviate e prima o poi usciranno".

Molti aspetti tecnici farebbero propendere per l'ipotesi di una creazione artificiale del virus e "molti virologi di fama hanno affermato che è un'ipotesi ragionevole. Sappiamo che questo virus ha una caratteristica unica, chiamata sito di clivaggio della furina, e senza questa caratteristica non avrebbe causato la pandemia".

Questo caratteristica porterebbe dunque direttamente a Wuhan. Perché, ha ricordato la scienziata, un'organizzazione non governativa con sede negli Usa, EcoHealth, "e l'Istituto di virologia di Wuhan stavano sviluppando un sistema per l'inserimento di nuovi siti di clivaggio della furina". "Quindi - ha concluso - abbiamo questi scienziati che all'inizio del 2018 dicono, 'metteremo dei corni sui cavalli' e alla fine del 2019 a Wuhan spunta un unicorno". Metafore che non hanno bisogno di spiegazioni. La verità sull’origine del Covid è ancora allo studio, ma la certezza sull’esclusione di responsabilità umane, ostentata l’anno scorso da tanti, sta crollando giorno dopo giorno.

