Inter da sogno: dicembre d'oro per i nerazzurri

Il mese perfetto dei nerazzurri a dicembre e i passi falsi delle rivali hanno regalato il sorpasso e il titolo di campione d’inverno all’Inter, ora addirittura a +4 e in mini fuga per lo scudetto.

Quindici gol fatti, zero gol subiti e cinque vittorie su cinque il bottino incassato dalla squadra di Simone Inzaghi prima della sosta natalizia che l’ha trascinata a suon di magie e solidità in vetta alla classifica, dopo averla vista lontana addirittura sette punti l termine del “derby della madonnina” di inizio novembre scorso, finito in pareggio.

A coincidere con i numeri positivi c’è stata ovviamente una crescita individuale da parte di tutti i componenti, ma la “chiave di volta” della stagione nerazzurra fino a questo momento è stato il netto aumento di rendimento di Hakan Calhanoglu. Giocatore spaesato, a volte fuori contesto e ripetutamente sostituito nei primi tre mesi della nuova esperienza dall’altro lato dei Navigli, il turco è stato capace di prendere in mano il centrocampo nerazzurro coadiuvato dall’impeccabile Brozovic e dallo straripante Barella, fornendo quattro reti e cinque assist ai compagni solamente nell’ultimo mese. Numeri che gli hanno garantito il titolo di Man of the Month e il ruolo di intoccabile nella rosa dell’allenatore ex Lazio.

Oltre al campionato, l’obiettivo di base è stato raggiunto anche in campo europeo - negli ultimi anni “Kryptonite” dell’Inter - dove grazie alla vittoria tra le mura amiche contro lo Shakhtar dell’ex ct del Sassuolo De Zerbi, alla penultima giornata del girone, l’Inter si è garantita un posto tra le migliori sedici della Champions League. Ricordiamo che nella doppia sfida agli ottavi di finale di febbraio-marzo i nerazzurri affronteranno il Liverpool, una delle principali favorite alla vittoria finale.

Alla ripresa nell’anno nuovo, l’Inter andrà al Dall’Ara di Bologna il giorno dell’Epifania prima di affrontare una settimana di fuoco con la sfida interna alla Lazio - unica squadra capace di battere i nerazzurri nel girone d’andata - e la trasferta a Bergamo la domenica successiva contro l’Atalanta, senza dimenticare la Supercoppa del 12 gennaio contro la Juve, con in palio il primo trofeo della stagione.

Dopo aver chiuso il girone d’andata da campioni di inverno con quattordici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, gli uomini di Inzaghi dovranno continuare a lavorare duro e con concentrazione, se vorranno bissare il tricolore già stampato sul petto della stagione precedente.

