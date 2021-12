Covid, niente quarantena per chi ha fatto la terza dose: le nuove decisioni del Governo

Tutte le anticipazioni dalla cabina di regia: super green pass anche per lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere, isolamento di 5 giorni per gli asintomatici vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni e via libera per gli asintomatici che hanno già il cosiddetto booster

ROMA. La cabina di regia, tenutasi oggi pomeriggio, ha deciso per le nuove misure di contenimento della pandemia da Covid-19. Il Corriere della Sera riporta che il super green pass sarà esteso ad alcune categorie di lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere.

Niente quarantena per chi ha tre dosi di vaccino da meno di 120 giorni e non ha sintomi, ma dopo 5 giorni si dovrà fare un tampone. Quarantena ridotta a 5 giorni per gli asintomatici che hanno due dosi da meno di 120 giorni. Resta a 10 giorni, infine, la quarantena per i non vaccinati.

Le decisioni sono state prese dopo aver sentito il parere del Cts e dei presidenti delle Regioni, che avevano chiesto al governo la fine della quarantena per i vaccinati e green pass rafforzato per tutti i lavoratori. “Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. Il Covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo”, ha detto il presidente della Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti. Per questo, i governatori hanno sollecitato il green pass rafforzato per tutti i lavoratori. Tra le altre idee, anche il passaggio a un modello diverso per i vaccinati con terza dose o seconda da meno di quattro mesi: dalla quarantena all’auto-sorveglianza, per rivolgersi poi al medico curante in caso di comparsa di sintomi.

La mediazione tra le parti dovrebbe riguardare soprattutto i dipendenti pubblici, che gioverebbero di una restrizione e di un allentamento per chi ha completato il ciclo vaccinale. Alle 18:30 il Consiglio dei ministri che dovrebbe confermare quanto discusso in cabina di regia.

Pesantissimo, intanto, il bollettino giornaliero del 29 dicembre, con un nuovo record di 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione i tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 9,5%. Numeri preoccupanti anche oltralpe, con oltre 200 mila nuovi contagi in un giorno in Francia e l’Oms che lancia l’allarme: “Lo tsunami Covid porterà gli ospedali al collasso”. Cupo anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che oggi a 'Pomeriggio Cinque News' ha detto: "Ci dobbiamo aspettare che centinaia di migliaia di persone si contagino con Omicron nelle prossime settimane". Per queste ragioni si sta discutendo in queste ore l’introduzione di nuove regole e obblighi per arginare l’ondata di Omicron.

