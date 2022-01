Tachipirina e vigile attesa, Il Consiglio di Stato ‘riabilita’ il ministero della Salute: solo ‘raccomandazioni’, non impedite le terapie

Sospesa dunque la sentenza del Tar Lazio che aveva annullato la circolare sulle cure domiciliari

ROMA. La circolare del Ministero della Salute contiene "raccomandazioni" sulla cosiddetta "vigile attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo durante i primi giorni della malattia per i pazienti Covid a casa, e "non prescrizioni vincolanti": con tale dicitura il Consiglio di Stato, con proprio decreto, sospende la sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato la suddetta circolare sulle terapie domiciliari.

Il Tribunale amministrativo – ricorda TgCom24 - affermava che il contenuto della nota ministeriale, in cui si prevede una "vigile attesa" e la somministrazione di antinfiammatori e paracetamolo, risulterebbe "in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale". Per il Consiglio di Stato il documento del dicastero "contiene, spesso con testuali affermazioni, 'raccomandazioni' e non 'prescrizioni', cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto".

Di conseguenza "non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!