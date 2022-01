Covid, due anni fa il primo caso accertato e l’annuncio del Governo: “Il virus è in Italia”

Da allora al via le misure di emergenza anti-contagio, l’attività di contact tracing e i bollettini giornalieri

ROMA. Due anni fa il Governo annunciava l’arrivo del Covid in Italia, dichiarando lo stato d’emegernza. Il giorno prima, il 29 gennaio, due turisti cinesi, di 67 e 66 anni, erano giunti a Roma presentando i sintomi del tanto temuto coronavirus. Furono trasportati d’urgenza allo Spallanzani per gli accertamenti del caso, fino alla diagnosi ufficiale che fece tremare la Penisola e, di lì a poco, tutto l’Occidente.

Subito vennero bloccati i voli da e per la Cina, uscì il bollettino numero 1 e partì la prima attività di contact tracing per capire la diffusione del contagioso virus: si apprese che i due, marito e moglie, erano sbarcati a Malpensa sette giorni prima e avevano girovagato un po’ per il Belpaese, fino a quando, avendo accusato malori, sono stati prelevati dal pullman sul quale stavano viaggiando, in direzione Cassino, e sono stati riportati d’urgenza nella capitale dove avevano già soggiornato. Venivano proprio dalla provincia di Wuhan. Ed è così che iniziò l’incubo. Poi la scoperta del paziente di Codogno e il resto è storia.

A ricordare la ricorrenza l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, annunciando un evento commemorativo proprio allo Spallanzani: "Dopo 48 ore il virus fu isolato nel laboratorio di virologia dell'istituto e il sequenziamento messo a disposizione della comunità scientifica internazionale – rammenta – La coppia fu curata prima allo Spallanzani e successivamente al San Filippo Neri. Nel loro messaggio di saluto, i due turisti cinesi ringraziarono il nostro paese che 'Tanto desideravamo conoscere, - recitava il loro messaggio - ma il destino ci ha impedito di fare come sognavamo. Speriamo davvero di poter avere una seconda occasione e di poterlo fare in futuro. Auguriamo a tutti gli italiani – si concludeva quel messaggio ancora attuale - di poter superare il prima possibile questo periodo difficile e di rialzare lo sguardo verso un cielo azzurro e un sole luminoso’''.

