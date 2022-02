Covid, scoperto il segreto dell' immunità innata: ecco perché c'è chi non si ammala

Il meccanismo di resistenza del nostro organismo nei confronti del virus potrebbe portare alla messa a punto di nuovi farmaci e di marker per valutare la gravità della malattia

ROMA. Nell'immunità innata, prima linea di difesa con un ruolo chiave nella resistenza ai patogeni, si nasconde un nuovo meccanismo di protezione da Covid-19 e dalle sue varianti, Omicron compresa.

Meccanismo che potrebbe portare alla messa a punto di nuovi farmaci e di nuovi marker per valutare la gravità della malattia.

Questo in sintesi il risultato di una ricerca internazionale, pubblicata su Nature Immunology e coordinata dall’Istituto Humanitas e dall’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha coinvolto anche Fondazione Toscana Life Science con Rino Rappuoli, l’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e la Queen Mary University di Londra.

Come riporta Il 'Corriere della Sera', ’attenzione degli scienziati si è focalizzata in particolare sulla Mannose Binding Lectin (in sigla Mbl), uno dei cosiddetti “antenati funzionali degli anticorpi”, proteine in grado di aggredire il virus con modalità simili a quelle degli anticorpi veri e propri, che però fanno parte dell’immunità innata. L’immunità innata costituisce la prima linea di difesa nei confronti di virus, batteri e non solo. Ne fanno parte cellule del sistema immunitario che con diversi meccanismi aggrediscono gli agenti patogeni organizzando una risposta tempestiva nell’attesa che l’organismo si attrezzi per la difesa mirata (immunità adattiva), che si esprime attraverso gli anticorpi veri e propri. Esiste però anche una parte dell’immunità innata formata da molecole circolanti (per questo detta umorale) a cui appartiene, fra le altre, anche Mbl.

“Abbiamo scoperto che Mbl si lega alla proteina Spike del virus e la blocca — spiega il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University — E abbiamo verificato che è in grado di farlo con tutte le varianti testate, compresa Omicron”. “Ciò è reso possibile dal fatto che Mbl si aggancia a determinati 'zuccheri' della proteina Spike, che non cambiano da variante a variante” precisa Elisa Vicenzi, capo dell’ Unità Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’Irccs Ospedale San Raffaele, che aggiunge: “In vitro Mbl si è dimostrata poco meno potente degli anticorpi prodotti da pazienti guariti da Covid”.

“Con la professoressa Cecilia Garlanda , che ha partecipato al coordinamento dello studio, stiamo procedendo a ottimizzare Mbl per capire se sarà possibile trasformarla in un farmaco - riprende Mantovani - La strada è lunga ma è importante cercare di avere altre armi a disposizione contro il virus. Fra l’altro Mbl è già stata infusa da altri ricercatori e clinici come terapia in soggetti con completo deficit genetico ed è stata ben tollerata”.

Un altro utilizzo di Mbl potrebbe essere quello di marcatore del grado di severità di Covid-19. “Abbiamo riscontrato che varianti genetiche che producono differenti quantità di Mbl circolante sono associate a diversa gravità di malattia - chiarisce Mantovani - E questo rappresenta un tassello in più nella comprensione di quali caratteri genetici influenzano la suscettibilità al virus”.

