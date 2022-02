Coronavirus, particelle di grasso alla base dei problemi respiratori

Lo studio di un gruppo di ricercatori italiani arriverebbe alla base dell’origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19.

Un gruppo di ricercatori italiani avrebbe scoperto l'origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19. Responsabili dei problemi e spesso della morte di milioni di persone nel mondo sarebbero in particolare le particelle di grasso che avvolgono gli alveoli e causano gravi danni respiratori. Lo studio è stato condotto dall’Università di Milano e Politecnica delle Marche.

Il meccanismo alla base delle polmoniti bilaterali da Covid-19 è stato ricostruito per la prima in uno studio pubblicato sull'International Journal of Obesity. Ricerca molto importante, coordinata da Saverio Cinti, dell'Università Politecnica delle Marche e condotta in collaborazione con l'Università di Milano e con l'Université Côte d'Azur.

I dati sono stati forniti dai tessuti di 19 individui deceduti per Covid e di altri 23 morti per altre cause e dicono che la malattia causata dal coronavirus "determina embolie grassose responsabili delle polmoniti bilaterali”.

Cinti ha poi aggiunto che, sulla base di quanto scoperto “sarebbe bene intervenire il più precocemente possibile con farmaci antinfiammatori liposolubili".

