Miocardite post vaccino: casi in più, ma rischio basso. Lo studio

Cinque ogni 100mila abitanti per coloro che abbiano ricevuto dosi di Pfizer e Moderna

ROMA. È confermato la possibilità che i giovani sviluppino miocardite/pericardite dopo l’iniezione di vaccini di tipo mRna. Ma in forma lieve, e comunque in casi rari.

Lo afferma uno studio inedito, non ancora pubblicato, dell’Istituto superiore di Sanità e dell’Agenzia italiana del farmaco che ha interessato le quattro regioni di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio. Lo studio, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, conferma da 0,8 a 5,5 casi di miocardite/pericardite in più ogni 100 mila abitanti tra gli immunizzati con i vaccini anti-Covid a mRna.

Il rischio, comunque considerato “basso” dagli esperti, riguarda soprattutto i maschi d’età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’analisi fatta ha preso in considerazione i dati di 2,8 milioni di cittadini delle quattro Regioni interessate, con età compresa tra i 12 e i 39 anni, che hanno ricevuto la vaccinazione tra il 27 dicembre 2020 e il 30 settembre 2021.

“Gli esperti hanno contato quanti pazienti sono stati colpiti da miocardite/pericardite nel periodo considerato come intervallo di rischio (entro 21 giorni dall’iniezione) – scrive il Corsera - Quel dato è stato poi confrontato col numero di eventi che emerge nella popolazione normalmente. Il risultato è quindi “l’eccesso”, ovvero quanti casi in più rispetto all’atteso si sono verificati dopo la vaccinazione. L’analisi è stata via via raffinata, escludendo per esempio chi ha ricevuto come seconda dose un farmaco diverso da quello usato per la prima”.

Riassumendo quanto venuto fuori, il rischio è più alto nei sette giorni che seguono la somministrazione (da 0,8 a 5,5 casi in più ogni 100 mila abitanti). Suddividendo il campione per genere ed età, l’aumento riguarda in particolar modo i maschi. Si va dai 3,8 casi in più ogni 100 mila abitanti dopo la prima dose di Moderna agli 8,8 dopo la seconda iniezione con lo stesso farmaco. Per quanto riguarda Pfizer, l’aumento è di un caso ogni 100 mila immunizzati dopo la seconda iniezione. Risultano più colpiti i ragazzi nella fascia 18-29 anni.

Si tratterebbe comunque di miocarditi “non gravi”, post vaccino, secondo quanto dichiarato all’agenzia AdnKronos da Serenella Castelvecchio, cardiologa del Policlinico San Donato.

Nei giovani, la miocardite può dare affaticamento sotto sforzo, mentre la pericardite dolore toracico — dice invece al ‘Corriere’ Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica alla Statale — Di solito in poche settimane passa. In condizioni normali può essere che il paziente non dia peso ai sintomi, mentre è più probabile che li monitori dopo la vaccinazione”.

Lo studio incoraggia ad acquisire altri numeri, integrando quanto venuto fuori finora con i dati dei bambini e delle terze dosi.

