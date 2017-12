Natale 2017: grazie isNews

Gli auguri alla nostra redazione deol Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino

Con la proliferazione dei video e dei whatsapp e prima ancora degli sms, si affrettano tutti a farci gli auguri, persino gente che non frequentiamo o che vediamo assai di rado. Come se un tasto di invio ed un copia-incolla servano a toglierci un peso, salvo poi verificare se ognuno di loro ci risponda. Contrariamente a certe abitudini, preferisco essere originale o comunque dar prova di vicinanza e rispetto. E allora, non potendo salutarvi tutti, ho deciso di abbracciare le redazioni e i giornalisti. isnews.it e prima ancora isernianews.it: vediamo se sono bravo: saluto l’editore, il direttore Pasqualino Bartolomeo, i giornalisti Carmen Sepede, Alessandra Decini, Francesco Barbaro, Deborah Di Vincenzo, Daniele Petrecca, Francesca Cinone e Pino Manocchio. Saluto tutti gli aspiranti pubblicisti come Pamela Lafarciola, e coloro che purtroppo ho dimenticato o che non collaborano più. A riprova che il vostro telematico abbia garantito una sana informazione, posso tranquillamente rendere noto che non mi risultano procedimenti disciplinari, sanzioni o proposte di sanzioni, non a caso avete dimostrato pacatezza nei momenti difficili e professionalità nelle situazioni più delicate. Nel promuovere e nel sostenere gli sforzi e gli investimenti della proprietà per il 2018, rinnovo la mia collaborazione come consigliere nazionale dell’Ordine e come membro del Corecom Molise, unendo il rapporto di stima ed amicizia a quello istituzionale. Grato della vostra fiducia, spero di condividere con voi un momento ufficiale da organizzare insieme. Il 2017 che va a concludersi, rappresenta per me un momento di bilancio: isNews mi è stata vicina nei momenti più difficili della mia vita familiare, come nei momenti di festa, sono stato sostenuto nelle mie battaglie e nelle mie scelte. Il vostro giornale ha garantito alla mia persona scambi dialettici, spunti critici e terreni di confronto nonché stimoli continui legati ai temi ordinistici, ma sono stato sempre al vostro fianco in virtù del rapporto che mi lega al direttore. Un'intesa non solo di amicizia, ma anche di affetto. Un legame che non si esaurisce con le dinamiche editoriali, ma che si basa su radici solide che esulano dai contesti giornalistici. Nel corso dell'anno la redazione ha dato prova di partecipare agli eventi formativi organizzati, con attenzione e spirito collaborativo. Nonostante il grande momento di crisi, isNews riesce a districarsi in un momento difficile, soffrendo come tutti, con dignità e decoro. I numeri, i dati, mi sembra che diano ragione all'impostazione della testata impartita dal direttore, e mi sembra opportuno elogiare anche la terzietà dimostrata nei frangenti più ostici. Nella speranza che il 2018 possa essere migliore, rinnovo la mia collaborazione istituzionale che non vi è mai mancata. In ultimo un appello ai lettori: seguite questo giornale, garantite alla testata la sopravvivenza, siate da stimolo ed alimentate coraggio e passione ai colleghi, in un momento dove il calore della gente riesce ad infondere speranza ad una professione che non garantisce più serenità e sicurezza a chi intende dedicarvi la vita intera e le proprie aspettative.

Di nuovo auguri

Vincenzo Cimino

Consigliere nazionale Odg

Componente Corecom Molise