Viveri ai più bisognosi, la Croce rossa riattiva il servizio

L’iniziativa avviata a Isernia, per dare una mano concreta alle famiglie indigenti. La soddisfazione dei vertici dell’associazione, che annuncia nuovi progetti destinati ai ragazzi affetti da autismo e a coloro che devono convivere con l’Alzheimer

ISERNIA. Aiuti a chi è in difficoltà, riattivato dopo diversi anni, presso il Comitato locale di Isernia, il Servizio Distribuzioni Viveri (Agea). Un’iniziativa promossa nell’ambito dell’Obiettivo 2 (Ambito Sociale) e che ha l’intento di aiutare e sostenere gli indigenti, coloro che nel territorio isernino si trovano in difficoltà, anche a causa della congiuntura economica che da anni sta interessando il nostro Paese.

Il servizio è già attivo presso i magazzini del Comitato isernino di Croce Rossa Italiana, di via Berta (palazzo della Provincia), con il volontario Mario Canin nominato referente dell’attività. Fondamentale la collaborazione tra il commissario della Cri di Isernia, Cristian Adamo e il presidente regionale Cri Molise, Giuseppe Alabastro, che ha stipulato accordi con la Giunta e la presidenza della Regione Molise, con l’amministrazione comunale di Isernia e con altre istituzioni.

Soddisfatto il commissario Adamo, che ha anticipato l’impegno del Comitato della Croce rossa dio Isernia nell’ambito del sociale. “A breve – ha spiegato - sarà attivato uno sportello per garantire assistenza amministrativa a coloro che posseggono i requisiti per poter accedere a tali aiuti. Inoltre – ha proseguito Adamo - saranno creati centri ascolto e attivati progetti al fine di aiutare ragazzi affetti da autismo o coloro che devono convivere con l’Alzheimer”.

Plaude alla notizia anche il presidente Cri Molise, Giuseppe Alabastro. “La politica dei piccoli passi sta dando i suoi frutti – il suo commento - Dopo alcune vicissitudini che hanno riguardato sia la riorganizzazione della Cri a livello nazionale che a livello locale, uno degli obiettivi di questo Comitato Regionale era quello di riattivare il Servizio distribuzione viveri su Isernia e puntare di nuovo sull’Area sociale. La storia della Cri in provincia di Isernia, infatti, parla di un costante impegno in quest’ambito, una delle prerogative della nostra associazione su questo territorio. Un progetto, quello di puntare sull’assistenza agli indigenti, diventato necessità a seguito dell’aumento dei concittadini che vivono sotto la soglia di povertà”.

Intanto il Comitato locale di Isernia, in questi giorni di Natale, si è reso protagonista con un’altra importante iniziativa dal titolo ‘Aiutaci ad aiutare’, attraverso la quale, presso il centro commerciale ‘In Piazza’ di Isernia è stata attivata una raccolta fondi per aiutare i più bisognosi. I volontari di Isernia, dal 15 al 24 dicembre, per tutta la giornata, si sono resi disponibili per confezionare pacchi regalo in cambio di un piccolo contributo economico.