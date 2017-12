Oggi l’anniversario della Regione in Molise, Petraroia: “Ricorrenza sotto silenzio”

A 54 anni dalla separazione dell’Abruzzo non è stata svolta oggi nessuna celebrazione. Il consigliere regionale torna a insistere sulle tante vertenze aperte

CAMPOBASSO. Oggi il Molise ha festeggiato oggi, 27 dicembre, l’istituzione della Regione, con la separazione dall’Abruzzo, avvenuta nel 1963. Un anniversario passato in sordina, come ha evidenziato Michele Petraroia. "Mentre in Commissione Bilancio – ha dichiarato il consigliere regionale - si susseguono i rilievi del partenariato economico e sociale sulla manovra finanziaria regionale per il 2018 che evidenziano i limiti strutturali e le asfissie di un Bilancio strozzato da debiti, tagli nazionali, mutui e rientri da disavanzi, il 54esimo anniversario della legge istitutiva della Regione Molise passa sotto silenzio, come se non ci fossero più motivazioni plausibili per riflettere dialetticamente sull'Autonomia".

"Rispetto al 2008-2013 – ha rimarcato - i morsi della crisi si sono attutiti, ma permane un’incertezza sulle prospettive di sviluppo del Molise. Migliaia di persone soprattutto giovani di alta qualificazione e laureati sono stati costretti ad emigrare in questi anni e l’esodo procede con ritmi inesorabili, i tassi di disoccupazione sono sempre elevatissimi e non si intravedono credibili di ricollocazione occupazionale - afferma - per le migliaia di dipendenti dell'Ittierre, della Gam, dello Zuccherificio, della mobilità in deroga e del settore metalmeccanico, espulsi dai processi produttivi”.

“In questo quadro – ha concluso - la seduta monotematica del Consiglio regionale del 29 dicembre su alcune vertenze come quella dell'Atm, dei 1.744 lavoratori della mobilità in deroga e quella dei tantissimi precari della Pubblica amministrazione, della Regione e della Sanità rischia di non offrire sbocchi concreti alle legittime aspettative di chi da tempo lotta per il riconoscimento dei propri diritti".