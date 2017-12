Lavoro e ambiente al centro dell’agenda politica: centristi all'opera sul programma

Trapelano le prime indiscrezioni sull’attività delle forze moderate della regione, che puntano a un patto per il territorio nel segno della discontinuità

CAMPOBASSO. Partiti e movimenti di centro al lavoro per stilare un programma che rappresenti un vero e proprio patto per il territorio, nell’ottica delle larghe intese. Si sono tenuti in questi giorni una serie di incontri per mettere a punto progetti e idee per ‘il rilancio del Molise’, nel segno della discontinuità con l’attuale governo regionale e con la collaborazione della società civile. Motore dell'iniziativa, il consigliere regionale dei Popolari dell'Italia Vincenzo Niro, che è riuscito a suscitare anche l'interesse dei colleghi di Palazzo D'Aimmo Salvatore Micone e Vincenzo Cotugno, avvistati a Isernia lo scorso 22 dicembre.

Ed ecco che già trapelano le prime indiscrezioni sul programma in fase di stesura. In primo piano: lavoro e sviluppo economico, quali chiavi per la ripresa anche mediante la restituzione della dignità ai cittadini in difficoltà. Si pensa quindi al rapido reinserimento occupazionale per quanti sono finiti ai margini del ciclo produttivo, puntando a intercettare finanziamenti, nazionali quanto europei. La convinzione del gruppo di lavoro è quella che una gestione più organica e lungimirante delle risorse esterne possa rappresentare un vero e proprio volano per l’economia locale. Economia dalla quale non sono escluse le donne, che devono essere messe nelle condizioni di poter coniugare vita familiare e vita professionale, senza dover rinunciare alla carriera per gli affetti e viceversa.

Attenzione, poi, all’ambiente e alla salute. Temi molto cari alle comunità molisane alle prese con il pericolo inquinamento, nonostante l’apparente amenità dei luoghi. Previsto, dunque, il monitoraggio delle zone ritenute a rischio come l’area di Venafro-Isernia, l’area matesina e l’area del basso Molise, dove si sospetta l’esistenza di un collegamento tra l’aumento dei tumori e la presenza di attività inquinanti. Controlli cui, nel caso di conferme, corrisponderanno provvedimenti. Al contempo, si pensa a diffondere le buone pratiche della raccolta dei rifiuti, quindi dell’importanza del riciclo e dalla differenziata, a partire dalla formazione scolastica. Per quanti sono già fuori dal percorso didattico, previsti invece corsi di sensibilizzazione ed educazione ambientale. Nel programma rientrerebbero poi interventi di razionalizzazione dell’urbanizzazione, l’ampliamento ecocompatibile delle energie rinnovabili e il coinvolgimento virtuoso delle imprese molisane. Questo un primo assaggio di ciò che i centristi si apprestano a proporre all’elettorato.

Ma nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità: politiche e programmatiche.