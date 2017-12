Ittierre e Oti, vertenza conclusa e piano di rilancio

Stamani in tribunale un incontro tra le parti. Nell’occasione è stata ribadita dal presidente del palazzo di giustizia e dal liquidatore Di Gaetano l’esistenza di un progetto per la ripartenza del polo tessile

ISERNIA. Con una riunione tra le parti e presidente del tribunale si è ufficialmente chiusa la vertenza Oti. Come anticipato nei giorni scorsi, i 39 ex dipendenti di Officine tessili italiane hanno ottenuto l’agognato licenziamento utile ad accedere alla Naspi oppure a beneficiare di nuovi contratti di lavoro presso altre realtà produttive.

Stamani il vertice del palazzo di giustizia di Isernia, Enzo Di Giacomo, ha incontrato l’avvocato Oreste Scurti, legale dei lavoratori, e il commissario liquidatore di Ittierre Lucio Di Gaetano.

Nell’occasione, quest'ultimo, nel ringraziare il presidente del tribunale dell’impegno profuso al fine della risoluzione della vertenza, ha riproposto il tema dell’esistenza di un piano di rilancio del polo tessile pentro, con il supporto di investitori pubblici, ma anche privati “seri e affidabili”.

Una speranza per quanti sognano di veder ripartire le attività a Pettoranello del Molise, a beneficio di un intero territorio.

La riunione è stata utile per fare anche il punto sulla situazione degli stipendi arretrati delle ex maestranze della Spa in concordato. In questi mesi, infatti, il dottor Di Giacomo e la procedura Ittierre hanno provveduto a contattare stocchisti nazionali e internazionali per piazzare sui mercati italiani ed esteri migliaia di capi destinati altrimenti al macero perché frutto di vecchie collezioni. Operazione con la quale sono stati introitati milioni di euro grazie ai quali è stati possibile pagare il 60 per cento degli arretrati ai 650 ex dipendenti. Un’attività che continuerà nei prossimi giorni per giungere al saldo totale delle spettanze. Anche gli ex Oti hanno ottenuto i loro crediti. Non resta, dunque, che guardare con fiducia al futuro, nelle more che venga attuato l’annunciato piano di rilancio.