Regionali, Stefano Parisi promuove Marone presidente

Il leader nazionale di Energia per l'Italia ‘stoppa’ Enzo Di Giacomo e lancia l'avvocato termolese: “Di magistrati in politica la sinistra ne ha chiamati già troppi, il centrodestra non dovrebbe fare lo stesso gioco”

TERMOLI. Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia, lancia la candidatura a presidente della Giunta regionale dell'avvocato termolese Michele Marone. Un endorsement che farà molto discutere nel centrodestra molisano perchè, di fatto, frena gli entusiasmi per la candidatura di Enzo Di Giacomo, presidente del tribunale di Isernia. "Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali del Molise per Energie Per l’Italia è Michele Marone. La sua candidatura a governatore – così Parisi in una nota - è stata sollecitata da larga parte della società civile, dalle associazioni di categoria, dal Movimento agricolo molisano (Mam) nonché da altri movimenti civici. Michele Marone, stimato avvocato termolese, è persona capace, libera, oltre che di tradizione politica liberale e popolare. La politica ha bisogno di rigenerarsi, ha bisogno di serietà, capacità e onestà. Non può però delegare questo compito selezionando classe dirigente da un potere, quello giudiziario, che è deputato a giudicare nei tribunali. Di magistrati in politica la sinistra ne ha chiamati già troppi, il centrodestra non dovrebbe fare lo stesso gioco. Abbiamo bisogno di personale politico all’altezza del compito, e c'è bisogno di una riforma della giustizia con la quale si vieti ai magistrati di candidarsi, a meno che non si dimettano”.

Alessandro Corroppoli