Regionali, Marone replica a Di Giacomo: "No a coalizioni trasversali, si torni alla politica"

Pagina 1 di 2

Il coordinatore del movimento ‘Energie per l’Italia’ ‘boccia’ la proposta e l’invito all’unità del presidente del Tribunale di Isernia: "Oggi è necessario proporre agli elettori una offerta chiara e concreta"



TERMOLI. Continua il botta e risposta a distanza tra Enzo Di Giacomo, presidente del Tribunale di Isernia, indicato dal Centrodestra quale miglior candidato alla guida della Giunta regionale, e Michele Marone coordinatore di Energie per l'Italia, movimento politico fondato da Stefano Parisi. "Oggi è necessario proporre agli elettori una offerta politica chiara e concreta sotto il profilo operativo, nel senso che bisogna mettere in campo un programma che rigeneri il Molise", dichiara l'esponente di Energie per l'Italia.

Sabato, il presidente del Tribunale di Isernia, Di Giacomo, ha annunciato la propria disponibilità a candidarsi, ma a patto che a sostenerlo sia una “coalizione trasversale ed inclusiva in grado di mettere da parte i personalismi per risollevare le sorti del Molise Una Coalizione unitaria, trasversale ed inclusiva che sia governata da un terzo garante super partes e che sia volta alla formazione di un governo di emergenza e/o di solidarietà regionale, al fine di far fronte all’attuale fase di gravissima criticità, al fine di combattere i nostri veri nemici, che si chiamano crisi economica, disoccupazione, emigrazione, desertificazione e povertà”.

A stretto giro di posta arriva la replica di Michele Marone, coordinatore regionale di Energia per l'Italia movimento politico fondato da Stefano Parisi.

"Il centrodestra, mai come in questo momento storico, - dichiara l'avvocato di Termoli - ha tutti i numeri e le capacità per vincere le elezioni regionali con una propria linea politica e programmatica all’insegna del rinnovamento di programmi e di uomini, per cui gli elettori non capirebbero alleanze universali richieste che alla fine, contrariamente a quanto si dice, non solo non può garantire la governabilità ma non garantisce neanche la vittoria".