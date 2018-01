Un meleto biologico a 1.200 metri: la scommessa dell’agricoltura molisana

L’impianto, uno dei più alti d’Italia, inaugurato a Vastogirardi, anche con i fondi del Piano di sviluppo rurale. La soddisfazione dell’assessore Vittorino Facciolla per un’idea innovativa, che contrasta l’abbandono del territorio

CAMPOBASSO. “Un importante progetto di valorizzazione del territorio, nell’ottica di un recupero del valore agricolo della montagna e di un’economia sostenibile, in zone interne e svantaggiate della Regione Molise”.

L’assessore regionale alle Politiche agricole, Vittorino Facciolla, ha definito così l’iniziativa dell’azienda agricola di Fabio Sabelli, che ha inaugurato un meleto biologico, in località Contrada Monti, a Vastogirardi.

Un impianto all’avanguardia, a circa 1.200 metri di altitudine, uno dei più alti d’Italia, dedito alla produzione di mele Golden stark, Golden orange e filari di Mela zitella. Una scommessa in una zona fortemente svantaggiata, un investimento notevole reso possibile anche grazie a fondi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise 2014/2020, in relazione alla Misura 4.1.

“Ancora una volta – ha rimarcato Facciolla - nella nostra piccola regione, abbiamo un esempio di ritorno all’agricoltura come motivo di sviluppo, un esempio di buona pratica per accrescere la competitività e la rinascita di un’agricoltura in montagna, per contrastare l’abbandono del territorio. Ancora una volta, abbiamo contezza della ‘funzionalità’ del nostro Psr – a concluso - che, oltre ad avvicinare o riavvicinare i giovani all’agricoltura, offre loro un aiuto concreto, contribuendo altresì a migliorare le performance economiche ed ambientali delle attività agricole del nostro territorio”.