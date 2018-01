Molisani a caccia dell’affare: bilancio positivo per i saldi invernali

Nel secondo giorno di acquisti a prezzi scontati. Negozi aperti anche nel giorno dell’Epifania e commercianti soddisfatti delle vendite



CAMPOBASSO. Negozi aperti anche oggi, giorno dell’Epifania, per il secondo giorno dei saldi in Molise. E consumatori che hanno approfittato proprio della giornata festiva, per fare i loro acquisti a prezzo scontato, dal 30 al 50% in meno rispetto al prezzo di cartellino.

Commercianti soddisfatti dei primi due giorni di saldo. “Abbiamo visto più movimento del 2017, anche grazie al bel tempo di questi giorni – il commento della titolare di un negozio di corso Vittorio Emanuele – la gente entra con le idee chiare e compra. Si tratta per lo più di clienti abituali, che sanno già cosa cercano e conoscono le marche”.

“E’ andata davvero bene – l’opinione della commessa di un negozio di intimo di uno dei centri commerciali della città – visto l’afflusso di visitatori abbiamo dovuto regolare gli ingressi, già dalle 9 di ieri mattina”. Quando sono cominciati i saldi, che in Molise termineranno il 5 marzo.

Gli articoli più richiesti capi di abbigliamento, calzature e accessori, come rivela un’indagine condotta dalla Confcommercio imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. Da cui emerge che quest’anno si spenderà di più del 2017. Una media di 400 euro a famiglia. Nei negozi, ma anche sui canali on line. Apprezzati soprattutto da consumatori giovani e dinamici. Che non disdegnano tuttavia il classico giro di shopping. A caccia dell’affare.