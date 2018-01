‘Caso Bastianich’, la battuta di Frattura a Radio 2: “Campobasso suona meglio di New York”

Intervistato da Pif alla trasmissione 'I provinciali', per parlare del nuovo tormentone del momento, il governatore del Molise ha invitato il giudice di Masterchef in Molise. E gli ha suggerito di chiedere a Robert De Niro com'è il capoluogo di regione

CAMPOBASSO. “Campobasso sfila meglio di New York. Se non ci crede Joe Bastianich può chiederlo a Robert De Niro”. Lo ha detto il governatore del Molise Paolo di Laura Frattura, intervenendo a ‘I provinciali’, la trasmissione di Radio 2 condotta da Pif. Con un’iperbole che voleva, ovviamente, essere ironica. E che ovviamente ha strappato la risata.

Il tormentone del momento, ‘Campobasso è un posto sfigato’, pronunciata dal giudice di Masterchef Joe Bastianich, è infatti diventato virale. E la satira, dopo la stampa nazionale, si è scatenata. Tutto è nato da quella frase che il famoso ristoratore italo-americano ha pronunciato rivolgendosi a Joayda, la concorrente del Molise. Nata a Santo Domingo e trapiantata nel capoluogo regionale per amore.

“A Campobasso si sono un po’ arrabbiati. Del resto se uno un posto non lo conosce non puoi dire sfigato e non credo che Bastianich conosca Campobasso, che è la città Natale di Fred Bongusto”, ha detto Pif, prima di chiamare ai microfoni di Radio 2 il presidente della Regione. Che ha spiegato perché ha ritenuto di prendere posizione, proprio contro quel vocabolo, ‘sfigato’, che lo ha indotto a invitare Bastianich a chiedere scusa a Campobasso e al Molise. “Potrei capire che avesse detto non mi piace, che per raggiungerlo non so che cosa devo fare – ha detto Frattura – che in Molise sono 330mila abitanti distribuiti su 136 comuni. Ma non si può dire sfigato senza giustificare il perché”.

E qui l’umorismo di Pif, che ha invitato Frattura a ‘dimenticarsi’ di essere il governatore del Molise e mettersi nei panni di Bastianich, “che viene da New York e che viaggia”. Hollywood, mica Campobasso, “che non sfila”. E qui l’uscita a sorpresa di Frattura: “Campobasso sfila meglio di New York, come vocabolo intendo, New York è troppo impattante”. Inevitabile la domanda “Ma cos’ha New York più di Campobasso?” “In questo momento New York ha Trump – la risposta di Frattura - e questo non credo sia un punto a loro favore”. Rischio di ‘reazione’ (si fa per dire) del governatore della Grande Mela scongiurato dal conduttore.

E allora, ha incalzato Pif, come convinciamo Bastianich “che Campobasso è un posto ridente, anzi che è la New York d’Italia?” E giù risate. Stavolta inevitabili. “Per evitare di essere io l’interlocutore privilegiato – ha proposto il governatore, guardando decisamente in alto - potrebbe sentire Robert De Niro, che è di Ferrazzano, comune attaccato a Campobasso, per farsi raccontare cos’è Campobasso. De Niro sarebbe anche un testimonial più famoso di lui”.

Quindi, pungolato dai conduttori del programma, l’invito ufficiale nel capoluogo. A spese del governatore, “perché un coperto o due posso ancora permettermelo”. Per fargli assaggiare i piatti tipici del Molise, come Chef Rubio, e poi invitarlo a replicare. “Il presidente della Regione ha invitato Bastianich in Molise – ha concluso Pif, rivolgendosi all’autore della celebre Gaffe – Joe, il Molise ti aspetta”.

C.S.