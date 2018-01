Tirocini Over 30, la Regione riapre i termini del bando: ecco le date

Pubblicata la relativa determina. Precompilazione delle domande dal 15 gennaio e presentazione dal 25 gennaio. Chiusura fissata, invece, al 31 marzo

CAMPOBASSO. Riaperti i termini del bando ‘Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro – Sostegno all’occupazione Over 30’.

È stata pubblicata la relativa determina del Direttore del I Dipartimento regionale (la n.1 del 04/01/2018), con la quale vengono indicati tempi e modalità di accesso all’avviso e viene, altresì, indicata la dotazione complessiva, così come già deliberato dalla Giunta con provvedimento n.524 dello scorso 28 dicembre.

Ed ecco che le domande possono essere presentate a decorrere dal 25 gennaio, dalle ore 10:00. A decorrere dal 15 gennaio alle ore 10, sarà, invece, possibile avviare le procedure di compilazione e caricamento della domanda di avvio del tirocinio, comprensiva della Convenzione e del PFI, sulla piattaforma informatica MoSEM, collegandosi al sito internet: https://mosem.regione.molise.it/mosem. È fissata, infine, al 31 marzo 2018, alle ore 24, la chiusura della presentazione delle istanze.

Per i dettagli e, dunque, per tutto quanto non espressamente modificato con quest’ultimo atto, si rimanda all’avviso pubblico sopracitato.

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a 650 mila 629,26 euro così ripartiti: 20mila 400 euro per il finanziamento delle restanti domande ammesse nell’ambito della prima graduatoria di istanze presentate su piattaforma MoSEM, relativa ai disoccupati non appartenenti all’Area di crisi complessa, ma rimaste in prima battuta senza copertura per esaurimento delle risorse; 630mila 229,26 euro per il finanziamento delle nuove domande.

Come in precedenza, le candidature andranno presentate sul sistema telematico attraverso un soggetto attuatore (Centri per l’impiego o altri soggetti privati accreditati). Successivamente, la Regione rimborserà al datore di lavoro/impresa-soggetto ospitante l’indennità di tirocinio erogata nella misura di 600 euro mensili per un impegno di 120 ore mensili e per un massimo di 6 mesi (12 mesi per disabili e soggetti svantaggiati). Le candidature saranno esaminate con la procedura a sportello fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per la serie: tutti avvisati.