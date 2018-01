Protezione civile, rinnovati 14 contratti, Carriero: “I vincitori del concorso a casa”

Il vice presidente dell’assemblea regionale del Pd punta il dito sul metodo seguito per prorogare le assunzioni, e parla di pastrocchio di fine legislatura

CAMPOBASSO. Protezione civile, prorogati i contratti a 14 unità di personale assegnato alla sala operativa e al centro funzionale, in scadenza tra il 30 novembre e il 15 gennaio 2017.

Una scelta che colpisce, come il quasi certo rinvio delle Elezioni Regionali, con conseguente aggravio di costi per il bilancio regionale, sostiene Costanza Carriero, vice presidente dell’assemblea regionale del Pd, che pone il dito sulla delibera regionale n.452 del novembre scorso.

“Si tratta di personale mai passato al vaglio di alcuna selezione pubblica – questa l’opinione di Carriero - e che oggi si vuole stabilizzare in Regione, diversamente a coloro i quali parteciparono al concorsone della Protezione Civile con tanto di vincitori (concorso annullato e la cui vicenda ha ancora strascichi giudiziari in atto). Perché quei 14 sì e gli altri no? In sintesi – aggiunge l’esponente dem - non si capisce come e perché i vincitori di concorso rimangono a casa, mentre i precari mai selezionati hanno continuano a lavorare indenni per tutto il periodo della Giunta Frattura e, adesso si tenta la loro sistemazione nei ruoli regionali”.

Carriero si chiede inoltre se l’operazione sia legittima, visto che la Regione Molise non ha approvato il Bilancio consolidato comprensivo delle Società Partecipate. Che comporta il divieto di assunzione, sancito per legge.

“Un pastrocchio di fine legislatura - conclude Costanza Carriero - che ci si augura non passi inosservato agli organi di controllo preposti ed anche alla magistratura ordinaria e contabile”.