Il riconoscimento: Venafro nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici

Importante traguardo raggiunto dal Comune e dal Parco regionale dell’Olivo. L’annuncio del sindaco Antonio Sorbo

VENAFRO. Arriva l’importante riconoscimento: il territorio del Parco di Venafro è stato inserito nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici. La candidatura era stata avanzata dal Comune in collaborazione con l’ente Parco regionale dell’Olivo e l’obiettivo è stato raggiunto. A darne notizia il sindaco Antonio Sorbo, che ha manifestato grande soddisfazione: “L’Osservatorio nazionale dei paesaggi rurali del Ministero per le Politiche agricole ha accolto la nostra candidatura. Insieme a noi – ha dichiarato il primo cittadino - sono state valutate le candidature di Assisi-Spoleto (Umbria), Trequanda (Toscana), Pietra di Pantelleria (Sicilia). Venafro unico sito molisano ad ottenere questo prestigioso riconoscimento. Un traguardo storico frutto del lavoro sinergico dell’Amministrazione comunale e del Parco. Voglio ringraziare Emilio Pesino e Nando Alterio per il grande lavoro svolto e Nando soprattutto per la presentazione che oggi ha fatto davanti ai membri autorevoli dell'Osservatorio. Un altro risultato ottenuto guardando al futuro”.

Dello stesso tenore anche le parole dell’associazione nazionale Città dell’Olio che ha parlato, a sua volta, di “risultato storico”.

Tutti i dettagli saranno illustrati questo pomeriggio, alle 16, a Palazzo Cimorelli.