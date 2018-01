Arpa Molise, la denuncia della Cgil: “Nuova sede con i soldi della Fondovalle Succida-Tammaro”

Le Rsu del sindacato criticano la scelta compiuta dalla Regione e auspicano un passo indietro sull’operazione: “Meglio interventi alla viabilità”

CAMPOBASSO. La Regione Molise, con la delibera di Giunta regionale del 13 dicembre 2017 numero 461, ha concesso ad Arpa un finanziamento di 2.745.000 euro per l’acquisto di una nuova sede. Operazione che avrebbe come obiettivo il ricongiungimento della Direzione generale di Arpa Molise con la sede del Dipartimento provinciale sito in contrada Selvapiana. Ma tali fondi sarebbero stati sottratti ad un intervento di viabilità. "Originariamente - denunciano le Rsu della Cgil Arpa Molise - il finanziamento era stato assegnato per la realizzazione della F.V. Succida Tammaro Lotto II°, dalle risorse FSC 2000-2006, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Trasporti e Infrastrutture Viarie."

Va ricordato che Arpa Molise, per volontà della Giunta regionale, dal 22 giugno 2015 ad oggi è sottoposta ad una fase commissariale, con l'obiettivo di superare e concludere la procedura di approvazione del nuovo elenco di idonei, propedeutico alla nomina del nuovo Direttore Generale.

La sede di Arpa Molise e nello specifico di quella della Direzione generale è già di proprietà dell'Ente regionale: collocata presso il terzo piano del vecchio ospedale di Via Ugo Petrella a Campobasso, "è stata ristrutturata da pochi anni e completata negli ultimi mesi del 2017 con il cablaggio degli impianti con spese non indifferenti", spiegano le Rsu.

Tale operazione, secondo i rappresentati sindacali: "E’ quantomeno discutibile, anche in considerazione che la maggior parte della rete viaria regionale è soggetta costantemente a forte dissesto idrogeologico, per cui ogni privazione di fondi da tale destinazione, laddove non sia strettamente necessaria, non appare assolutamente condivisibile". Da questa iniziativa non sembra chiaro quale sarà il destino dell’attuale sede di Via U. Petrella, "ma probabilmente sarà regalata all’ASREM, proprietaria della restante parte dello stabile, ponendo un ulteriore dubbio sulla liceità dell’intervento".

"E' necessario auspicare che Arpa Molise sia amministrata, quanto prima, da un Direttore Generale responsabile e nel pieno delle sue capacità gestionali, - precisano la Rsu - il quale, oggi, a fronte di una scelta non condivisibile, conoscendo le problematiche ambientali esistenti in alcuni territori della Regione Molise, cosciente della necessità di dare assoluta precedenza alle esigenze di ammodernamento ed adeguamento qualitativo delle prestazioni ambientali richieste per far funzionare al meglio l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, con tutta probabilità, non avrebbe mai portato a termine l’acquisto di un nuovo immobile per la costruzione della sede amministrativa dell’Ente, la cui scelta parrebbe essere funzionale esclusivamente al soddisfacimento di altre esigenze che nulla hanno a che vedere con la missione istitutiva di Arpa Molise".

Oltre a ciò, è "doveroso fare un appello a tutte istituzioni regionali competenti, - concludono le Rsu della Cgil - affinché venga bloccata definitivamente questa inutile e dannosa operazione di acquisto per la Direzione Generale di Arpa Molise, evitando di distogliere una quantità di fondi così elevata, precedentemente destinata ad interventi di gran lunga più improcrastinabili per la collettività molisana”.

