In Molise ripresa in ritardo, Iorio: “La soluzione è cambiare governo”

Le dichiarazioni del consigliere regionale ed ex governatore sulle stime fatte dalla Cgia di Mestre, che prevedono un rallentamento della crescita del Pil nel 2018

CAMPOBASSO. In Molise la ripresa è in ritardo. Lo ha evidenziato il consigliere regionale Michele Iorio, puntando il dito sulle stime della Cgia di Mestre. Secondo il Centro studi nel 2018 la crescita del Pil rallenterà attestandosi allo 0,7%, ponendo il Molise in testa alla classifica delle regioni in ritardo con la ripresa.

“Abbiamo un gap del meno 16,9% che, forse, riusciremo in parte a recuperare tra il 2022 e il 2023 – ha dichiarato Iorio - La ricetta è esattamente l’opposto della politica messa in campo in questi cinque anni. Occorrono investimenti, pubblici e privati. E allora sorge spontaneo chiedersi: se non avessero chiuso le aziende, se non si fossero ridotti a rallegrarci per la cassa integrazione concessa, se al contrario avessero fatto sacrifici per continuare ad avere non disoccupati ma posti di lavoro, forse a quest’ora le prospettive per un futuro migliore sarebbero state più a portata a mano”.

Iorio che rilancia sull’Autostrada, che avrebbe potuto creare tanti posti di lavoro in edilizia, “invece di dover sborsare milioni di risarcimento, per non far nulla, alle aziende che avevano vinto l’appalto”.

“Se invece di annunciare in pompa magna le barzellette sull’elettrificazione della linea ferroviaria – ha rimarcato ancora - dove i 50 milioni festeggiati sono del tutto insufficienti, si fosse pensato ad investire i centinaia di milioni di euro che il mio governo aveva lasciato alla Regione Molise, se si fosse lavorato per non perdere, tanto per citarne una, i 50,73 milioni per ritardi nella spesa delle risorse che gli avevamo lasciato, forse a quest’ora la situazione sarebbe stata un po’ diversa”.

Decisioni sbagliate, ha rilanciato Iorio, a cui bisogna porre rimedio invertendo le priorità delle scelte politiche di cui l’intera maggioranza che ha sostenuto Frattura è responsabile. “Che sia il 4 marzo o il 22 aprile o qualunque altra data – ha concluso - è necessaria una squadra di governo che applichi una terapia d’urto al Molise accorciando i tempi della ripresa. Questo non è un sogno, è un progetto possibile, un obiettivo che si può raggiungere solo conoscendo bene il territorio e la macchina amministrativa e burocratica”.