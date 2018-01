Niente Election Day, l’attacco di Durante: “Campagna elettorale coi soldi dei cittadini”

Per l’esponente di LeU e dell’Ulivo 2.0 è necessario sospendere gli stipendi dei consiglieri regionali allo scadere della legislatura, nel mese di febbraio

CAMPOBASSO. Rinvio delle Regionali, molto duro l’esponente di LeU e dell’Ulivo 2.0 Michele Durante, che definisce la scelta di dire no all’Election day “una porcata”, fatta dai consiglieri regionali “che faranno campagna elettorale per le prossime regionali gratis, con gli stipendi supplementari non previsti di marzo e aprile, con i soldi dei molisani e alla faccia di chi non mette insieme due pasti al giorno".

"Ci sono tante cose negative nel rinvio delle elezioni regionali – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Campobasso - a partire dallo spreco di milioni di euro, passando per l’utilizzo privatistico delle istituzioni al fine di trarne un vantaggio personale, fino alla possibilità di alleanze postume contrarie a ogni forma di coerenza politica, siglate alla luce del risultato delle elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Ma la cosa peggiore da digerire da parte dei molisani - ha aggiunto - è quella del mantenimento del trattamento economico da parte del presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali oltre il limite della legislatura, che chiuderà a febbraio i suoi 5 anni di vita".

Da queste considerazioni, Durante fa discendere una proposta, diretta al presidente e al Consiglio regionale del Molise, invitati a sospendere il pagamento degli stipendi dei consiglieri regionali alla data di scadenza naturale della legislatura, cioè alla fine di febbraio 2018. In caso contrario, conclude “si metterà la pietra tombale su ciò che resta del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni”. Altrimenti, prevede, “i molisani scenderanno in piazza con manifestazioni di protesta in tutto il territorio regionale”.